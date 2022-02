Spór pomiędzy kontrolerami lotów i PAŻP. "Bezprecedensowe załamanie się systemu bezpieczeństwa"

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że jej najważniejszym celem jest bezpieczeństwo ruchu lotniczego, przy czym najwyższy poziom bezpieczeństwa osiągnęła w 2021 roku. To odpowiedź na oświadczenie związkowców, według których w PAŻP "ma miejsce bezprecedensowe załamanie się systemu bezpieczeństwa".

System bezpieczeństwa ruchu lotniczego

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Agencja zatrudnia ok. 600 kontrolerów.

"Najważniejszym celem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest bezpieczeństwo ruchu lotniczego. W 2021 r. PAŻP osiągnęła jego najwyższy poziom. Świadczą o tym m.in. wyniki audytu Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz oceny dojrzałości systemu zarządzania bezpieczeństwem PAŻP na poziomie D kwestionariusza Effectiveness od Safety Management za 2021, zweryfikowane pozytywnie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i przekazane do EASA" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w informacji przekazanej PAP w odpowiedzi na oświadczenie Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL).

Oświadczenie związkowców

Według ZZKRL, w PAŻP ma miejsce m.in. "uporczywe ignorowanie raportów bezpieczeństwa i zaleceń z nich wynikających; umyślne i uporczywe narażanie personelu operacyjnego na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez nakazywanie przebywania w zamkniętym pomieszczeniu przez 7,5 h (dyżury przestojowe) bez możliwości jego wietrzenia; szykanowanie i karanie kontrolerów ruchu lotniczego za raportowanie nieprawidłowości; świadome podejmowanie ryzyka w ruchu lotniczym będące następstwem planowania zbyt małych obsad stanowisk operacyjnych w harmonogramie pracy – zwiększa obciążenie pracą, przemęczenie i prawdopodobieństwo popełnienia błędu; szkalowanie i poniżanie personelu operacyjnego w medialnych wystąpieniach p.o. Prezesa PAŻP oraz jego pełnomocników prowadzące do deprecjacji samooceny oraz wizerunku grupy zawodowej stanowiącej kluczowe zasoby ludzkie PAŻP".

Odpowiedź PAŻP

W odpowiedzi na to oświadczenie Agencja przypomniała, że "ze względów bezpieczeństwa, kierownictwo PAŻP złożyło do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podżeganiem przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego do podjęcia akcji sabotażowej przez kontrolerów obszaru i zbliżania w Warszawie". Pracuje ich w sumie 208.