Spotkanie liderów biznesu i polityków w Davos przełożone. Z powodu pandemii

"Rada ekspertów jest taka, że nie możemy (zorganizować tego wydarzenia - red.) bezpiecznie w styczniu" - poinformowało w oświadczeniu Światowe Forum Ekonomiczne. Dokładną datę przełożonego WEF organizatorzy mają podać w późniejszym terminie. Fundacja stwierdziła, że decyzja o opóźnieniu tegorocznej edycji „nie została podjęta łatwo, ponieważ potrzeba, aby światowi przywódcy zjednoczyli się w celu zaprojektowania wspólnej ścieżki powrotu do normy i ukształtowania "Wielkiego Resetu" w erze po Covid-19 jest bardzo pilna". Zamiast spotkania pod koniec stycznia 2021 r. WEF będzie gospodarzem wirtualnych dyskusji "na wysokim szczeblu".

Długa tradycja

Światowe Forum Ekonomiczne organizowane jest corocznie w górskim kurorcie Davos od 1971 roku, by służyć jako pole do dyskusji o głównych społecznych i ekonomicznych problemach świata oraz metodach ich rozwiązania. Jest to spotkanie przywódców politycznych, prezesów największych światowych korporacji oraz wybranych intelektualistów i dziennikarzy.