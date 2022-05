Prof. Noga: walka z inflacją jest trudniejsza niż jej wywołanie

- Walka z inflacją jest zdecydowanie bardziej trudna niż wywołanie tej inflacji przez różne nieprzemyślane ruchy, zarówno rządu, jak i Narodowego Banku Polskiego, a szczególnie Rady Polityki Pieniężnej - ocenił na antenie TVN24 profesor Marian Noga. Ekonomista przyznał, że spodziewa się kolejnej podwyżki stóp procentowych o 100 punktów bazowych.

- Stopy muszą podnosić, bo taka jest reguła prowadzenia polityki pieniężnej, że aby w ciągu dwóch lat inflację bieżącą, która przypominam wynosi ponad 12 proc., sprowadzić do celu inflacyjnego, który wynosi 2, 5 proc. - mówił Marian Noga.

Zdaniem profesora "maksiumn 7 proc. może wynosić stopa referencyjna". - Chciałbym wyjaśnić, że to nie jest tak, że jak Rada Polityki Pieniężnej podnosi o dowolną wielkość stopy procentowe, że natychmiast w bankach, ci, którzy wzięli kredyt płacą - tłumaczył. - Jedno mają oprocentowanie według WIBOR-u trzymiesięcznego, czyli mają wyznaczone daty, kiedy będą zmieniane te stopy, praktycznie raz na trzy miesiące. Inni mają liczone oprocentowanie według WIBOR-u sześciomiesięcznego - wyjaśniał.

- Ci, którzy wzięli kredyt między sierpniem 2020 a wrześniem, gdy przyjdzie u nich dzień zmiany oprocentowania ze względu na WIBOR trzymiesięczny, czy sześciomiesięczny to rata będzie wyższa o 1000, 1200 złotych - mówił Noga.

Marian Noga odniósł się też do wpisu Narodowego Banku Polskiego, w którym napisano, że "nie wszyscy tracą na podwyższaniu stóp procentowych". Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych NBP przyniosły bankom nawet około 4 mld zł dodatkowego zysku w skali roku. Każda dalsza podwyżka o 1 pkt proc. to kolejne kilka miliardów" - czytamy we wpisie zamieszczonym na Twitterze.

- Banki są w dobrej sytuacji finansowej - mówił. Jak podkreślał, "16 miliardów można spodziewać się zysków w sektorze bankowym".

- Jest to problem skomplikowany z tego względu, że w obiegu znalazło się co najmniej 260 miliardów złotych pieniądza, który niekoniecznie był transferem socjalnym. To powoduje bardzo wysoką inflację. Naprawdę walka z inflacją jest zdecydowanie bardziej trudna niż wywołanie tej inflacji przez różne nieprzemyślane ruchy, zarówno rządu, jak i Narodowego Banku Polskiego, a szczególnie Rady Polityki Pieniężnej - ocenił.

Ekonomista mówił również o propozycjach pomocy dla kredytobiorców.

- To są bardzo interesujące propozycje. Stopa referencyjna, ta która dzisiaj wynosi 4,5 proc., a najprawdopodobniej będzie to później 5,5 proc., a WIBOR jest mniej więcej jeden punkt procentowy wyżej, czyli powiedzmy jest dzisiaj 5,5, czy 5,7. Natomiast stawka POLONIA, która miałaby być jest około jednego punkt poniżej 4,5 proc. - tłumaczył. Zdaniem eksperta "byłaby to ulga dla kredytobiorców".

Stopy procentowe w Polsce

Na początku kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 punkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Była to siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych.

Stopa referencyjna NBP PAP

Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt. proc.

W miniony piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji w kwietniu. Według danych urzędu inflacja w kwietniu wyniosła 12,3 proc. w stosunku do 11 proc. po marcu 2022 r.

Inflacja w Polsce - kwiecień 2022 PAP

