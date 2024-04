Co dalej ze stopami procentowymi? Ekonomiści o "głównym problemie"

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na poziomie 5,75 procent. Ekonomiści w komentarzach wskazują, że jest to zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami rynku. wskazują, że obecna sytuacja na rynku daje niewielkie szanse na kolejną obniżkę w tym roku.

Decyzja RPP "zgodna z prognozami analityków"

Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do decyzji RPP zauważył, że "decyzja ta jest zgodna z prognozami analityków oraz oczekiwaniami rynków. Bieżące oczekiwania rynkowe wskazują na niewielkie szanse na obniżki w bieżącym roku".

Dalej stwierdzono, że polityka pieniężna pozostanie restrykcyjna, co oznacza mniejszą skłonność do obniżek stóp procentowych. "Członkowie RPP coraz częściej komunikują, że przestrzeń do obniżek jest niewielka min. ze względu na podwyższoną inflację bazową czy zagrożenie związane ze wzrostem płac i ożywieniem konsumpcji. Na oddalające się perspektywy obniżek wskazują wyceny rynkowe" - wskazano w komentarzu.