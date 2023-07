Członkini RPP podała argument za obniżką stóp. Analitycy o "nowości w komunikacji"

Stopy procentowe mogą spaść w tym roku. Obniżka o 25 punktów bazowych we wrześniu lub październiku jest teoretycznie możliwa - poinformowała członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska. Jak wskazała, rozpoczęcie fazy obniżania stóp procentowych można potraktować jako czynnik mogący przeciwdziałać nadmiernemu umocnieniu złotego, które byłoby niekorzystne dla eksportu. Analitycy Banku Pekao napisali o nowości w komunikacji RPP.

Masłowska przypomniała, że RPP rozpoczęła okres podwyżek stóp w październiku 2021 roku, czyli w miesiącu poprzedzającym pojawienie się projekcji. "Rada uznała jednak już wówczas, że dysponuje na tyle szerokim spektrum danych makroekonomicznych, że może pozwolić sobie na dokonanie 'pierwszej podwyżki' jeszcze przed pojawieniem się projekcji. Gdyby więc na przykład we wrześniu lub w październiku członkowie RPP uznali, że napływające dane są na tyle przekonujące, że warto podjąć decyzję o 'pierwszej obniżce' jeszcze przed pojawieniem się projekcji, to sądzę, że byłoby to zrozumiałe dla uczestników życia gospodarczego" - podkreśliła członkini RPP.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano we wrześniu. To oznacza, że wtedy najwcześniej może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych. W sierpniu zaplanowano posiedzenie jednodniowe niedecyzyjne.

PAP

Gabriela Masłowska o obniżce stóp procentowych

Gabriela Masłowska przekazała, że przy podejmowaniu decyzji o tym, czy poprzeć wniosek o obniżkę stóp procentowych będzie miało znaczenie to, czy w momencie głosowania będzie dysponowała informacjami, z których będzie wynikało, że proces spadku inflacji konsumpcyjnej ma szansę być z dużym prawdopodobieństwem kontynuowany.

"Ważnym argumentem mającym wpływ na mój sposób głosowania będzie miało także i to, jak kształtować się będzie sytuacja w realnej sferze gospodarki. Wydaje się, że tempo wzrostu aktywności gospodarczej będzie w momencie podejmowania decyzji o poziomie stóp procentowych na jesieni tego roku stosunkowo niskie. Taka sytuacja byłaby ważnym argumentem przemawiającym za tym, aby poważnie rozważyć podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu łagodzenia polityki pieniężnej" - oceniła członkini RPP.

Gabriela Masłowska, członkini RPP PAP/Leszek Szymański

Zdaniem ekonomistki, pierwsza obniżka stóp powinna być umiarkowana i powinna wynieść 25 punktów bazowych, ponieważ proces spadku natężenia zjawisk inflacyjnych w Polsce dokonuje się w sposób stopniowy i nie zanosi się na to, aby w tym roku pojawiła się recesja. "To, czy pojawią się kolejne obniżki będzie zależało od wyników prowadzonych na bieżąco analiz sytuacji makroekonomicznej naszego kraju" - dodała.

"Czynnik mogący przeciwdziałać nadmiernemu umocnieniu złotego"

Masłowska zwróciła też uwagę na umocnienie złotego, co może odgrywać swoją rolę w ograniczaniu natężenia zjawisk inflacyjnych. Jednocześnie członkini RPP oceniła, że nadmierne umocnienie złotego byłoby czynnikiem niosącym pewne ryzyko dla realnej sfery gospodarki.

"Przez nadmierne umocnienie złotego rozumiem takie umocnienie kursu naszej waluty, które prowadziłoby do osiągnięcia kursów walutowych, przy których eksport mógłby stać się nieopłacalny. Z tego też punktu widzenia można potraktować rozpoczęcie fazy obniżania stóp procentowych jako czynnik mogący przeciwdziałać nadmiernemu umocnieniu złotego" - wskazała Masłowska.

Analitycy Banku Pekao odnosząc się do tego fragmentu odpowiedzi Masłowskiej, napisali o "nowości w komunikacji RPP". "Chyba nowość w komunikacji RPP (wywiad z G. Masłowską dla @PAPBiznes) - obniżki stóp jesienią przeciwdziałałyby nadmiernej aprecjacji złotego a benchmarkiem jest kurs opłacalności eksportu" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Złoty mocniejszy

Według ostatniego dostępnego cyklicznego badania NBP w sektorze przedsiębiorstw "Szybki monitoring", w pierwszym kwartale kurs EUR/PLN, przy którym eksport staje się nieopłacalny, to 4,30, a USD/PLN to 4,0.

We wtorek wieczorem za euro trzeba zapłacić około 4,44 zł, a za dolara amerykańskiego blisko 3,97 zł.

Według szacunków analityków Banku Pekao "złoty jest na tyle mocny do euro, że dla części eksporterów (30-40 proc.) eksport jest nieopłacalny; do dolara, że dla większości (55-60 proc.) jest to nieopłacalne". Założono "rozkład normalny kursów opłacalności i przesunięcie ich parametrów zgodne z trendami".

PAP/Maciej Zieliński

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP