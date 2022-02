Ponad 550-karatowy czarny diament "Enigma" sprzedany za miliony

Liczący miliardy lat czarny diament, uważany za największy na świecie oszlifowany tego typu kamień, został sprzedany za 3,16 mln funtów, czyli blisko 17 milionów złotych. Klejnotem jest tzw. karbonado, który jest jedną z najtwardszych form naturalnego diamentu. Nazwa "Enigma" ma nawiązywać do pochodzenia klejnotu, który ma jakoby pochodzić z kosmosu lub powstał miliardy lat temu w wyniku uderzenia meteorytu albo asteroidy.

To cena znacznie poniżej oczekiwań domu aukcyjnego, który wcześniej oszacował wartość tego największego na świecie oszlifowanego diamentu na 5 mln funtów (czyli ok. 26 mln, 615 tys. zł) i prezentował go w Dubaju oraz Los Angeles.