Rozłam w Radzie Dialogu Społecznego. Rzecznik prezydenta: zaskakująca decyzja Solidarności

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda poinformował w czwartek, że przedstawiciele i współpracownicy Solidarności zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego zrezygnowali z członkostwa w tym gremium; są to: przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz Bogdan Kubiak, Henryk Nakonieczny, Wojciech Ilnicki, Andrzej Kuchta, Jarosław Lange, Waldemar Sopata i Leszek Walczak. Powodem rezygnacji związkowców jest - jak wyjaśnił Piotr Duda - "bezprawne powołanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych członków Rady Dialogu Społecznego". Według związkowców specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozbawiła prezydenta prawa do powoływania nowych członków RDS. Rzecznik prezydenta w rozmowie z PAP określił decyzję Solidarności jako "zaskakującą". - Apelujemy zarówno do strony rządowej, jak i do strony związkowej o dialog, bo tylko w tej formie można rozwiązywać trudne sprawy - powiedział prezydencki rzecznik.