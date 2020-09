Rewolucja na handlowej etykiecie. "Rozczarowujące, że siedem państw członkowskich wystąpiło przeciwko"

Za obowiązkowym wprowadzeniem w UE pięciokolorowej etykiety żywnościowej Nutri-Score od lat lobbują m.in. unijne organizacje konsumenckie. Argumentują one, że dobre oznaczanie produktów może pomóc konsumentom w dokonywaniu zdrowych i świadomych wyborów, co ma mieć tym większe znaczenie ze względu na rosnący problem otyłości wśród Europejczyków.

"Statystyki pokazują, że co trzecie dziecko i co drugi dorosły w UE walczy z nadwagą lub otyłością, które mogą doprowadzić do poważnych chorób jak np. cukrzyca. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy ambitnych narzędzi, żeby walczyć z tym problemem. To rozczarowujące, że siedem państw członkowskich wystąpiło przeciwko ambitnym planom UE wprowadzenia skutecznego i obowiązkowego oznaczania produktów" - napisała w oświadczeniu szefowa europejskiej organizacji konsumentów BEUC Monique Goyens.