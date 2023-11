Sam Bankman-Fried winny. Królowi kryptowalut grozi kilkadziesiąt lat odsiadki

Siedem zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy

"Sam Bankman-Fried dopuścił się jednego z największych oszustw finansowych w historii Ameryki – wielomiliardowego spisku mającego na celu uczynienie go królem kryptowalut" – stwierdził prokurator Damian Williams w oświadczeniu po wyroku, które przytacza BBC. "W tej sprawie zawsze chodziło o kłamstwa, oszukiwanie i kradzież, a nasza cierpliwość się skończyła" – dodał.

Prokuratorzy oskarżyli Bankmana-Frieda o okłamywanie inwestorów i pożyczkodawców oraz kradzież miliardów dolarów z giełdy kryptowalut FTX, co przyczyniło się do przyspieszenia jej upadku. Postawiono mu siedem zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy.

Bankman-Fried nie przyznał się do wszystkich zarzutów, utrzymując podczas składania zeznań, że chociaż popełnił błędy, działał w dobrej wierze.

Dawni współpracownicy zeznawali przeciwko niemu

Trzej byli bliscy przyjaciele i współpracownicy Bankmana-Frieda, w tym jego była dziewczyna Caroline Ellison, przyznali się do winy i zgodzili się składać przeciwko niemu zeznania w nadziei na złagodzenie kary. Wyroki w ich sprawach mają zapaść później.

Była dziewczyna Bankmana-Frieda, Caroline Ellison w drodze do sądu

- Rząd wygrał tę sprawę, wywierając dużą presję na współpracowników, dogadując się z nimi na bardzo wczesnym etapie i rozpatrując tę ​​sprawę w bardzo sprawny sposób – powiedział były prokurator federalny Renato Mariotti. - Zamiast nadmiernie komplikować sprawę i przekształcić ją w zagmatwaną sprawę dotyczącą kryptowalut, to uczynili z niej oskarżenie o oszustwo i defraudację - dodał.

Prokuratura przedstawiła dowody na to, że firma Alameda Research, należąca do Bankman-Frieda, zajmująca się handlem kryptowalutami, otrzymywała depozyty w imieniu klientów FTX od początków istnienia giełdy, kiedy tradycyjne banki nie chciały pozwolić jej na otwarcie konta.

Zamiast chronić te fundusze, do czego Bankman-Fried wielokrotnie zobowiązywał się publicznie, wydał je na spłatę pożyczkodawców z Alamedy, zakup nieruchomości oraz dokonywanie inwestycji i darowizn na cele polityczne.

- Wziął pieniądze. Wiedział, że to było złe. Mimo to zrobił to, ponieważ uważał, że jest mądrzejszy i lepszy i że uda mu się wybrnąć z tej sytuacji – powiedział w mowie końcowej zastępca prokuratora Nicolas Roos.