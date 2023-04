Rząd przyjął ważny dokument. Tak mają wyglądać finanse kraju

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 (WPFP) - podano w komunikacie MF. Najnowszy scenariusz makro-fiskalny opiera prognozy deficytu na tzw. przewidywanym wykonaniu wydatków, co według MF jest standardowo stosowane przez instytucje międzynarodowe, w tym przez Komisję Europejską.

Głównym elementem WPFP jest Program Konwergencji. Aktualizacja 2023 (APK), który do 30 kwietnia zostanie przekazany Komisji Europejskiej (KE) i Radzie UE. Jak wskazuje MF, jest to prawdopodobnie ostatni program konwergencji. W Unii Europejskiej trwa dyskusja o reformie zarządzania gospodarczego, która może doprowadzić do zmiany zasad unijnego nadzoru budżetowego już w 2024 roku.