Rząd w Hiszpanii uległ presji. Firma traci kontrakt, bo korzysta z chińskiego sprzętu

Rząd Hiszpanii anulował wart 10 milionów euro kontrakt na usługi światłowodowe dla instytucji publicznych z firmą Telefonica. Jak poinformowało tamtejsze ministerstwo transformacji cyfrowej powodem zerwania umowy jest chiński sprzęt firmy Huawei, z którego korzysta Telefonica. Hiszpania znalazła się w ostatnich miesiącach pod presją ze strony USA i UE ze względu na wykorzystywania sprzętu Huawei, który według Waszyngtonu i Brukseli stanowi zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa.

Według kontraktu wartego 10 milionów euro, przedsiębiorstwo Telefonica, z siedzibą w Madrycie, miało dostarczyć łącza światłowodowe do szeregu instytucji rządowych, w tym do resortu obrony. Jak podał w piątek cytowany przez hiszpańską prasę resort, decyzja została podjęta "z powodów strategii cyfrowej i autonomii technologicznej".

Hiszpania znalazła się w ostatnich miesiącach pod presją ze strony USA i UE ze względu na wykorzystywania sprzętu Huawei, który według Waszyngtonu i Brukseli stanowi zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa. W ubiegłym roku niemiecki rząd zawarł porozumienie z krajowymi firmami telekomunikacyjnymi, mające na celu wykluczenie z rynku chińskich dostawców usług 5G, w tym Huawei.

Hiszpania pod presją USA

Na początku sierpnia szefowa amerykańskiego wywiadu krajowego Tulsi Gabbard zagroziła ograniczeniem wymiany informacji wywiadowczych, jeśli Hiszpania nie anuluje do 31 sierpnia innej, wartej 12,3 mln euro umowy z Huawei na przechowywanie danych sądowych z podsłuchu.

Madryt stara się utrzymywać bliskie stosunki z Pekinem, czego potwierdzeniem były trzy wizyty premiera Pedra Sancheza w Chinach w ciągu ostatnich dwóch lat. Hiszpania jest m.in. głównym eksporterem wieprzowiny do Chin w UE.

Pedro Sanchez ZIPI ARAGON/EFE/PAP/EPA

Autorka/Autor:os/ams

Źródło: PAP