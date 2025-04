Rynki reagują na słowa Trumpa

Donald Trump zmienił zdanie w sprawie zwolnienia szefa Fed i powiedział, że "nie ma zamiaru tego zrobić". Na słowa prezydenta USA zareagowały pozytywnie azjatyckie giełdy. Wśród inwestorów rośnie też optymizm co do możliwej deeskalacji napięć w handlu z Chinami.

Trump zmienia zdanie w sprawie "wielkiego frajera"

Donald Trump powiedział we wtorek, że nie ma zamiaru zwalniać prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, mimo że nazwał go "wielkim frajerem". Prezydent USA żąda jednak od szefa Fed obniżenia stóp procentowych .

- Nie mam zamiaru go zwalniać. Chciałbym, żeby był trochę bardziej aktywny w kwestii swojego pomysłu obniżenia stóp procentowych. To idealny moment, żeby obniżyć stopy procentowe. A jeśli tego nie zrobi, czy to koniec? Nie, to nie koniec - powiedział Trump.

Relacje Chiny - USA

- Choć to jeszcze wczesny etap, to nastroje na rynkach zaczynają się wyraźnie zmieniać - stwierdził Chris Weston, szef badań w Pepperstone Group Ltd. - To, co wczoraj było silnym wezwaniem "Sell America" płynącym przez rynki, już się częściowo odwróciło - dodał.