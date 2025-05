Optymizm na giełdach po decyzji Trumpa

czytaj dalej

Gdyby produkcja iPhone'ów została przeniesiona do Stanów Zjednoczonych, ich cena mogłaby wzrosnąć do nawet 3500 dolarów - podaje CNN, powołując się na prognozy analityków. To równowartość ponad 13 tysięcy złotych. Powrotu fabryk do kraju domaga się prezydent USA Donald Trump.