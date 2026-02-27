Orban i Fico powołują komisję śledczą w sprawie rurociągu "Przyjaźń"

"Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna, mówię: popełniacie błąd" Źródło: TVN24

Premier Węgier Viktor Orban poinformował w piątek w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że uzgodnił z premierem Słowacji Robertem Ficą powołanie wspólnej węgiersko-słowackiej komisji, która ma zbadać stan rurociągu "Przyjaźń" w Ukrainie.

Rurociąg "Przyjaźń" Źródło: Agencja Wschod / Forum

Wątpliwości wokół stanu rurociągu "Przyjaźń"

Premier wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do umożliwienia dostępu do rurociągu węgierskim i słowackim inspektorom oraz do uruchomienia tej sieci przesyłowej. W udzielonym wcześniej w piątek wywiadzie dla Radia Kossuth Orban określił rzekome wstrzymywanie transportu ropy przez Kijów jako "bezpośredni atak na suwerenność gospodarczą Węgier" i próbę nałożenia przez Zełenskiego "blokady naftowej" na sąsiedni kraj.

Komentujący rozmowę z Orbanem premier Fico ocenił, że "Ukraina prowadzi kampanię, której celem jest przekonanie instytucji UE, że - pod względem technicznym - nie jest już możliwe przesyłanie ropy przez terytorium Ukrainy na terytorium Republiki Słowackiej".

- Poprosiliśmy naszego ambasadora w Kijowie, aby udał się na miejsce, które, według strony ukraińskiej, jest uszkodzone. Nie pozwolono mu na to. Nie pozwolono również ambasadorowi UE rezydującemu w Kijowie - ogłosił słowacki premier. Dodał, że zgodził się z Orbanem, że rurociąg nie jest uszkodzony, "chyba że zostałby uszkodzony dziś, jutro lub pojutrze, jak Nord Stream, do czego bez wątpienia zdolna jest Ukraina".

Niebezpieczny trend

Premier Słowacji poinformował, że proponowana przez niego i Orbana grupa inspektorów miałaby składać się z przedstawicieli Słowacji, Węgier i Komisji Europejskiej.

- Mamy poczucie, że UE przedkłada interesy narodowe Ukrainy nad interesy Węgier i Słowacji. To bardzo niebezpieczny trend. Powtórzę dziś prezydentowi Ukrainy, że jeśli w jego kraju dojdzie do awarii systemu energetycznego i poprosi o awaryjne dostawy, nie dostanie ze Słowacji niczego - zapowiedział Fico.

Rurociąg został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku. Kijów zapewnia, że jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu rosyjskiej ropy naftowej.

Orban zwrócił się w czwartek w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy o utworzenie misji rozpoznawczej, która oceniłaby stan rurociągu.

Węgry i Słowacja sięgają po rezerwy

W reakcji na wstrzymanie dostaw z Rosji Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

W środę Orban zapowiedział wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej i rozmieszczenie wokół niej wojsk oraz wprowadzenie zakazu używania dronów w graniczącym z Ukrainą komitacie (regionie) Szabolcs-Szatmar-Bereg. Przekonywał, że "Ukraina przygotowuje się do dalszych działań, mających na celu zakłócenie funkcjonowania węgierskiego systemu energetycznego".

Opracował Wiktor Knowski/ams