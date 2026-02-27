Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Orban i Fico powołują komisję śledczą w sprawie rurociągu "Przyjaźń"

Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
"Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna, mówię: popełniacie błąd"
Źródło: TVN24
Premierzy Viktor Orban i Robert Fico ogłosili powołanie komisji śledczej, której zadaniem będzie weryfikacja stanu technicznego rurociągu "Przyjaźń" na terytorium Ukrainy. Liderzy obu państw, nie wierzą w doniesienia o jego awarii i domagają się dopuszczenia swoich inspektorów do infrastruktury.

Premier Węgier Viktor Orban poinformował w piątek w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że uzgodnił z premierem Słowacji Robertem Ficą powołanie wspólnej węgiersko-słowackiej komisji, która ma zbadać stan rurociągu "Przyjaźń" w Ukrainie.

Rurociąg "Przyjaźń"
Rurociąg "Przyjaźń"
Źródło: Agencja Wschod / Forum

Wątpliwości wokół stanu rurociągu "Przyjaźń"

Premier wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do umożliwienia dostępu do rurociągu węgierskim i słowackim inspektorom oraz do uruchomienia tej sieci przesyłowej. W udzielonym wcześniej w piątek wywiadzie dla Radia Kossuth Orban określił rzekome wstrzymywanie transportu ropy przez Kijów jako "bezpośredni atak na suwerenność gospodarczą Węgier" i próbę nałożenia przez Zełenskiego "blokady naftowej" na sąsiedni kraj.

Komentujący rozmowę z Orbanem premier Fico ocenił, że "Ukraina prowadzi kampanię, której celem jest przekonanie instytucji UE, że - pod względem technicznym - nie jest już możliwe przesyłanie ropy przez terytorium Ukrainy na terytorium Republiki Słowackiej".

- Poprosiliśmy naszego ambasadora w Kijowie, aby udał się na miejsce, które, według strony ukraińskiej, jest uszkodzone. Nie pozwolono mu na to. Nie pozwolono również ambasadorowi UE rezydującemu w Kijowie - ogłosił słowacki premier. Dodał, że zgodził się z Orbanem, że rurociąg nie jest uszkodzony, "chyba że zostałby uszkodzony dziś, jutro lub pojutrze, jak Nord Stream, do czego bez wątpienia zdolna jest Ukraina".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Orban pisze do Zełenskiego. "Natychmiast"

Orban pisze do Zełenskiego. "Natychmiast"

TVN24
"Prawdopodobnie ukraiński prezydent sądzi, że może robić, co chce, ale bardzo się myli"

"Prawdopodobnie ukraiński prezydent sądzi, że może robić, co chce, ale bardzo się myli"

Ze świata

Niebezpieczny trend

Premier Słowacji poinformował, że proponowana przez niego i Orbana grupa inspektorów miałaby składać się z przedstawicieli Słowacji, Węgier i Komisji Europejskiej.

- Mamy poczucie, że UE przedkłada interesy narodowe Ukrainy nad interesy Węgier i Słowacji. To bardzo niebezpieczny trend. Powtórzę dziś prezydentowi Ukrainy, że jeśli w jego kraju dojdzie do awarii systemu energetycznego i poprosi o awaryjne dostawy, nie dostanie ze Słowacji niczego - zapowiedział Fico.

Rurociąg został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku. Kijów zapewnia, że jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu rosyjskiej ropy naftowej.

Orban zwrócił się w czwartek w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy o utworzenie misji rozpoznawczej, która oceniłaby stan rurociągu.

Węgry i Słowacja sięgają po rezerwy

W reakcji na wstrzymanie dostaw z Rosji Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

W środę Orban zapowiedział wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej i rozmieszczenie wokół niej wojsk oraz wprowadzenie zakazu używania dronów w graniczącym z Ukrainą komitacie (regionie) Szabolcs-Szatmar-Bereg. Przekonywał, że "Ukraina przygotowuje się do dalszych działań, mających na celu zakłócenie funkcjonowania węgierskiego systemu energetycznego".

OGLĄDAJ: Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek

Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości
NA ŻYWO

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/EPA

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaSłowacjaWęgryRobert FicoViktor Orban
Zobacz także:
shutterstock_1641091810
Umowa z krajami Mercosus tymczasowo wdrożona
Najnowsze
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
Tech
Niemcy, strajk pracowników transportu
Krótsza praca, większe dodatki. W Niemczech rusza dwudniowy strajk
Ze świata
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Stopnie alarmowe. Decyzja premiera
Z kraju
pap_20260111_04I
Masowa inwigilacja i "roboty zabójcy". Firma odrzuca ultimatum Pentagonu
Tech
wołowina mieso
Skażona wołowina w Europie. "Ten raport jest druzgocący"
Handel
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
sklep
Ten sklep był w styczniu najtańszy w Polsce
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski o umowie z Mercosur: rząd swoje zobowiązanie wykonał
Z kraju
Fabryka Ford Motor Company
Światła i hamulce mogą zawieść. Ford ogłasza jedną z największych akcji ostatnich lat
Moto
telefon, bankomat, smartfon
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Jeszcze raz przepraszamy"
Pieniądze
Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej
Z kraju
Budynek Komisji Europejskiej
Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
Tech
Maciej Świrski
Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT
Z kraju
shutterstock_2298833035
200 tysięcy złotych zamiast 800 plus. Czy to ma sens?
Alicja Skiba
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Tech
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
Najnowsze
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
Z kraju
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Tech
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
Ze świata
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
Pieniądze
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica