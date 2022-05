Bez surowców z Rosji. "Musimy się szykować na pewne turbulencje"

Musimy się szykować na pewne turbulencje, problemy z dostępem do tanich paliw - ocenił na antenie TVN24 publicysta i ekspert energetyczny Jakub Wiech. Jego zdaniem "jesteśmy w sytuacji największego kryzysu energetycznego od 1973 roku, czyli od embarga państw arabskich na ropę dostarczaną na Zachód". To wymaga pewnych specyficznych, daleko idących działań - podkreślał.

- Jako Unia Europejska jesteśmy największym odbiorcą rosyjskich paliw. Do nas trafia 75 proc. eksportu rosyjskiego gazu, 50 proc. eksportu ropy i około 40 proc. eksportu węgla. Rosji nie stać na to, aby na trwale stracić. Oznaczałoby to gigantyczny upadek ekonomiczny, polityczny państwa - ocenił.

Ekspert: embargo na ropę to potężne tąpnięcie dla rosyjskiej gospodarki

- Rosjanie nie będą mieli gdzie upchnąć tego wolumenu surowca naftowego, który trafia obecnie do Europy. Zarówno rynki Azji, jak i wewnętrzne możliwości magazynowe Rosji nie wystarczą, aby zagospodarować jakoś ten surowiec. On będzie zalegał, prawdopodobnie będzie nawet spalany lub wylewany przez Rosję, aby kontynuować wydobycie. Tutaj jednak też możliwości są ograniczone - tłumaczył.

- Embargo może oznaczać utratę części potencjału wydobywczego. Mówiąc obrazowo, jeżeli Rosjanie zostaliby doprowadzeni do momentu, w którym trzeba byłoby wstrzymać wydobycie, przynajmniej na części odwiertów, pól naftowych, to istotna część z nich zostałaby stracona bezpowrotnie. One by się zasklepiły i wymagałyby nowych inwestycji, a możliwe, że i one nie przyniosłyby odzyskania dostępu do złóż - mówił Wiech.