Biden ogłasza nowe sankcje. "Potężne uderzenie w ambicje Putina"

Prezydent Rosji Władimir Putin jest agresorem, on i jego kraj poniosą tego konsekwencje. Wprowadzam kolejne silne sankcje. Narzucamy nowe ograniczenia na to, co może być eksportowane do Rosji - poinformował w czwartek prezydent USA Joe Biden.

- Dzisiaj wprowadzam kolejne silne sankcje, nowe ograniczenia na to, co może być eksportowane do Rosji. To doprowadzi do ogromnych kosztów dla gospodarki Rosji, teraz i w dłuższej perspektywie - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej Joe Biden.

- Celowo stworzyliśmy te sankcje tak, aby zmaksymalizować wpływ na Rosję i zminimalizować wpływ na USA i naszych sojuszników. Stany Zjednoczone nie robią tego same - podkreślił prezydent USA.

- Ograniczamy zdolność Rosji do prowadzenia biznesowej działalności w dolarach, euro, funtach i jenach, bycia częścią globalnej gospodarki. Ograniczymy ich możliwości, zmniejszymy ich możliwości finansowania i rozwijania własnej armii - wskazał Biden, zwracając uwagę na gwałtowne osłabienie rubla. - Waluta Rosji doszła do najniższego poziomu historycznie - podkreślił.

USA nakładają sankcje na Rosję

Biden zapowiedział, że każde aktywo, jakie Rosja posiada w USA, będzie zamrożone. - Nakładamy sankcje na rosyjskie banki, które mają ponad bilion dolarów aktywów. Odcięliśmy największy bank Rosji, posiadający ponad jedną trzecią aktywów Rosji. Odcięliśmy go od systemów finansowych USA - powiedział prezydent Biden.

Jak zaznaczył, USA zablokuje również cztery kolejne duże rosyjskie banki. - To znaczy, że każde aktywo, jakie (Rosja - red.) posiada w USA, będzie zamrożone. W to wchodzi bank VTB, drugi największy bank w tym kraju, mający 250 miliardów dolarów aktywów - mówił.

Dodał, że rozszerzona zostaje lista nazwisk członków rosyjskich elit, którzy zostaną obłożeni sankcjami. - To są ludzie, którzy osobiście zyskują na polityce Kremla, zatem też powinni ponosić tego koszty - zaznaczył. - Będziemy nadal zwiększać listę tych nazwisk, skorumpowanych miliarderów - zapowiedział Joe Biden.

Prezydent USA przekazał na czwartkowej konferencji, że "najmocniejsze działania" przyjdą dopiero z czasem, kiedy zmniejszany będzie dostęp Rosji do finansowania technologii strategicznych dla jej gospodarki. - Odetniemy około połowy importu wysokotechnologicznego dla Rosji. To uderzy bardzo mocno w zdolność modernizacji wojsk, bardzo mocno ograniczy to ich przemysł lotniczy - w tym programy kosmiczne. Uderzy to w ich zdolność budowy statków i uniemożliwi im konkurowanie gospodarcze - powiedział Biden. Zdaniem prezydenta USA "będzie to potężne uderzenie w długoterminowe ambicje strategiczne Putina". - Jesteśmy gotowi zrobić jeszcze więcej - zapowiedział.

Spotkanie z przywódcami G7

W czwartek prezydent Joe Biden spotkał się z przywódcami państw G7. "Dziś rano spotkałem z moimi partnerami z grupy G7, by omówić nieuzasadniony atak prezydenta Putina na Ukrainę. Uzgodniliśmy, że będziemy pracować nad pakietem druzgocących sankcji i innych środków gospodarczych, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności" - napisał Biden na Twitterze.

Wcześniej w czwartek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił nałożenie sankcji na ponad 100 rosyjskich osób i podmiotów. Rosyjskie banki zostaną wykluczone z londyńskiego systemu finansowego - zapowiedział. To drugi pakiet sankcji nakładanych przez Wielką Brytanię na Rosję.

Atak Rosji na Ukrainę

Rosja zaatakowała Ukrainę po wydanym przez Władimira Putina rozkazie przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Do ataków na infrastrukturę wojskową dochodzi w wielu ukraińskich regionach i miastach.

Według Pentagonu obecnie jest obserwowane początkowe stadium rosyjskiej inwazji na Ukrainę na wielką skalę. Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi oraz od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego.

Przedstawiciel resortu obrony poinformował, że w trakcie pierwszego ostrzału Rosja odpaliła ponad 100 pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu, pocisków manewrujących i wystrzeliwanych z okrętów na Morzu Czarnym. W pierwszym ataku wzięło udział co najmniej 75 rosyjskich myśliwców i bombowców.

Prezydent Zełenski zaapelował do światowych liderów o pomoc w przeciwstawieniu się rosyjskiej agresji. Podkreślił, że jeśli ta pomoc nie nadejdzie, to "jutro wojna zapuka do drzwi” innych państw.

Autor:mb/dap

Źródło: Reuters