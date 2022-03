Rząd "na ten moment" nie planuje przedłużenia dofinansowania dla goszczących Ukraińców

Rzecznik rządu Piotr Muller był pytany w Radiu Plus o specustawę o pomocy dla uchodźców z Ukrainy i o to, co dalej w kwestii zapewnienia uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia. 40 złotych to kwota, która ma pokryć dzienne koszty wyżywienia i zakwaterowania uchodźcy. Świadczenie można pobierać przez maksymalnie 60 dni, co daje łączną kwotę 2400 złotych na dwa miesiące.