Miliarder Richard Branson o pomocy dla Ukrainy. "Mam zeszyt pełen sugestii"

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać wojnę w Ukrainie, pomóc uchodźcom i tym krajom, które ich wspierają - powiedział Richard Branson. Brytyjski miliarder oraz twórca firmy Virgin był w Rzeszowie, by poznać sytuację związaną z napływem uchodźców z Ukrainy. Dodał, że po spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych "ma zeszyt pełen sugestii". Z Bransonem rozmawiał reporter TVN24 Konrad Borusiewicz.

- Myślę, że moje wrażenia z Polski są takie same jak większości ludzi na całym świecie. Jest to wrażenie tej niezwykłej pozytywności - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Konradem Borusiewiczem.

Podkreślał, że "to, co wydarzyło się w Polsce, ta hojność, szczodrość Polaków, jest wręcz niewiarygodne".

Branson: Polacy powinni być dumni z tego, co osiągnęli

- Cały świat zobaczył jaka jest Polska i jak jest wizerunek został przekształcony. Rozmawiałem z ludźmi z sektora społecznego i biznesu. Macie wiele wyzwań, ale Polacy powinni być dumni z tego, co już osiągnęli. Myślę, że jest to przykład dla całego świata, jak radzić sobie z kryzysem właśnie w ten sposób. Trzeba z niego wyciągnąć lekcję - mówił właściciel grupy Virgin.

- Toczy się kolejna wojna. To straszne i przerażające. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ją zatrzymać, pomóc uchodźcom i pomóc tym krajom, które wspierają uchodźców, aby odegrać naszą rolę w możliwie najlepszy sposób - dodał.

- To, że latam w kosmos daje mi większą siłę przebicia i zamierzam to wykorzystywać - mówił.

Branson: mam zeszyt pełen sugestii, będziemy je realizować

- Myślę, że gdybyśmy mieli podsumować to, co się w nim znajduje, to chęć przygotowania do zimy. Oni są zaniepokojeni tym, co może się wydarzyć, jeśli kolejny milion uchodźców przyjedzie do Polski - dodał.