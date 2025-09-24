Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja

24 września 2025, 16:31
PAP
Sikorski: liczę na to, że Nawrocki przekona prezydenta USA, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina
Sikorski: liczę na to, że Nawrocki przekona prezydenta USA, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina
Sikorski: liczę na to, że Nawrocki przekona prezydenta USA, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina

Ministerstwo finansów Rosji zaproponowało w środę podwyższenie od przyszłego roku podatku VAT do 22 procent, aby móc opłacić wydatki na kolejny rok wojny przeciw Ukrainie - podała agencja Reutera.

Rosyjski przywódca Władimir Putin zasygnalizował w zeszłym tygodniu, że jest otwarty na podniesienie niektórych podatków w celu dopięcia budżetu w warunkach wojny. Przypomniał, że Stany Zjednoczone podniosły podatki dla najbogatszych podczas wojen wietnamskiej i koreańskiej.

Na "obronę i bezpieczeństwo"

Według rosyjskiego resortu finansów, podniesienie VAT, który wynosił dotąd 20 procent, ma "służyć przede wszystkim finansowaniu obrony i bezpieczeństwa". Ministerstwo podało w oświadczeniu, że proponuje także podniesienie innych podatków, w tym od hazardu. "Strategicznym priorytetem jest zapewnienie finansowego wsparcia na potrzeby kraju w sferze obrony i bezpieczeństwa oraz socjalną pomoc dla rodzin uczestników specjalnej operacji wojskowej" - napisano w oświadczeniu. "Specjalna operacja wojskowa" to termin, którym w Rosji określa się inwazję na Ukrainę. Według ministerstwa "środki przewidziane w budżecie umożliwią wyposażenie sił zbrojnych w niezbędną broń i sprzęt wojskowy, opłacenie personelu wojskowego i wsparcie jego rodzin, a także zmodernizowanie firm przemysłu obronnego".

Źródło: PAP

W 2026 roku stawka podatku dochodowego od banków wzrośnie z 19 do 30 procent. Rok później spadnie do 26 procent, a w 2028 roku osiągnie docelowy poziom w wysokości 23 procent - wynika z projektu opublikowanego w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zwiększone wpływy budżetowe mają posłużyć do finansowania między innymi wydatków na obronność.

Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa

Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa

24 września 2025, 15:33
Źródło:
PAP

W internecie pojawiły się fałszywe reklamy z wizerunkiem Jolanty Kwaśniewskiej. - Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka, że otrzymała telefon od starszej kobiety, która straciła duże pieniądze, myśląc, że ta reklama jest prawdziwa - opowiada była pierwsza dama w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl. - Była zrozpaczona, ale też bardzo rozgniewana w rozmowie z moją córką, gdyż wciąż wierzyła, że ja faktycznie zachęcałam do skorzystania z tego programu - dodaje.

"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie" 

"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie" 

24 września 2025, 7:19
Źródło:
tvn24.pl

Brytyjski rząd odzyskał blisko 500 milionów funtów dzięki nowemu narzędziu sztucznej inteligencji (AI) - podał portal BBC. Dodał, że większa część tej kwoty pochodzi z wyłudzeń związanych z pandemią Covid-19.

Użyli AI. Odzyskali pół miliarda

Użyli AI. Odzyskali pół miliarda

24 września 2025, 16:15
Źródło:
BBC

Prezydent Donald Trump właśnie miał najbardziej zyskowny rok w swoim życiu. Jednak członkowie jego rodziny, w tym synowie Eric, Don Junior i Barron, pod względem procentowym poradzili sobie jeszcze lepiej - wskazał portal Forbes. Oto majątek Trumpa i jego najbliższych.

Tak wzbogacił się Donald Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost

Tak wzbogacił się Donald Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost

24 września 2025, 13:08
Źródło:
Forbes, tvn24.pl

Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, zrezygnują z ubiegania się o przywileje przysługujące krajom rozwijającym się w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Formalnie jednak zachowają ten status - poinformowała w środę Li Yihong, chargé d’affaires w stałym przedstawicielstwie Chin przy WTO. Decyzja Pekinu jest zwieńczeniem wieloletnich nacisków ze strony USA.

Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA

Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA

24 września 2025, 14:29
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Komisja Europejska zapowiedziała analizę zasad dotyczących plików cookies w ramach prac nad pakietem upraszczającym przepisy cyfrowe - przekazał rzecznik KE Thomas Regnier. Sprawa dotyczy dyrektywy ePrivacy, która zobowiązuje serwisy internetowe do uzyskiwania zgody użytkowników na stosowanie tak zwanych ciasteczek.

Bruksela skontroluje ciasteczka

Bruksela skontroluje ciasteczka

24 września 2025, 15:46
Źródło:
PAP

Oszuści podszywają się pod VeloBank - przed nową kampanią phishingową ostrzega zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"

Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"

24 września 2025, 15:18
Źródło:
tvn24.pl

Kawa tanieje - cena arabiki osiągnęła najniższy poziom od miesiąca. Deszcze w Brazylii łagodzą suszę i powodują spadek cen kawy - podał portal indeksu Nasdaq.

Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy

Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy

24 września 2025, 13:47
Źródło:
tvn24.pl

Pierwszy raz w historii zagraniczny przewoźnik kolejowy zaczął wozić podróżnych wyłącznie między polskimi miastami. Na razie między Warszawą a Krakowem, ale od nowego rozkładu jazdy już do kolejnych aglomeracji. Czesi gwarantują niższe ceny niż narodowy przewoźnik i kawę w cenie biletu. Co na to PKP Intercity? Co zmieni konkurencja na torach? Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nowy przewoźnik wjechał na polskie tory. "Będą chcieli się rozpychać"

Nowy przewoźnik wjechał na polskie tory. "Będą chcieli się rozpychać"

24 września 2025, 11:14
Źródło:
TVN24

Seria cyberataków na największe lotniska Europy, a następnie uderzenia dronów w Kopenhadze i Oslo, pokazały, jak kruche są zabezpieczenia infrastruktury lotniczej regionu. Rosną też obawy, że skoordynowane działania mogą sparaliżować ruch lotniczy na większą skalę - pisze w środę Reuters.

Ataki na lotniska ujawniły "jak kruche są zabezpieczenia"

Ataki na lotniska ujawniły "jak kruche są zabezpieczenia"

24 września 2025, 9:54
Źródło:
Reuters

Chińska państwowa firma lotnicza Comac zmniejszyła o dwie trzecie plany dostaw flagowego samolotu pasażerskiego C919 na bieżący rok - podała w środę agencja Bloomberga, powołując się na źródła. Drastyczne cięcia są skutkiem problemów w łańcuchu dostaw, które ograniczają zdolność firmy do utrzymania tempa produkcji.

Chińczycy mają problem z samolotami. Drastyczne cięcia

Chińczycy mają problem z samolotami. Drastyczne cięcia

24 września 2025, 9:37
Źródło:
PAP

Zmiana czasu z letniego na zimowy wypada w ostatnią niedzielę października. W 2025 roku wskazówki przestawimy w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października. Oznacza to, że w ten weekend pośpimy o godzinę dłużej.

Zbliża się zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zbliża się zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

24 września 2025, 12:33
Źródło:
tvn24.pl

Fed ma przed sobą trudne zadanie, próbując zrównoważyć ryzyka zarówno dla perspektyw inflacji, jak i rynku pracy – ocenił we wtorek prezes Fedu Jerome Powell podczas przemówienia w Izbie Handlowej Greater Providence w stanie Rhode Island. Szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej mówił też o kryzysach i wystawianiu na próbę zaufania do instytucji gospodarczych na całym świecie.

Powell o amerykańskiej gospodarce: kryzysy historyczne pozostawiły po sobie blizny

Powell o amerykańskiej gospodarce: kryzysy historyczne pozostawiły po sobie blizny

24 września 2025, 8:23
Źródło:
Reuters

W przyszłym miesiącu Serbia zawrze trzyletnią umowę z Gazpromem na import gazu z Rosji. Kontrakt zagwarantuje dostawy 2,5 mld metrów sześciennych surowca rocznie – poinformował publiczny nadawca RTS, powołując się na prezesa państwowej spółki gazowej, Duszana Bajatovicia.

Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Podpisują z Rosją umowę na gaz

Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Podpisują z Rosją umowę na gaz

24 września 2025, 8:51
Źródło:
PAP

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Inwestorzy realizowali zyski na akcjach Nvidii po ich mocnym wzroście dzień wcześniej, a prezes Fed Jerome Powell sugeruje, że akcje na amerykańskich giełdach mogą być przewartościowane.

Spadki na Wall Street. Szef Fed powtórzył obawy

Spadki na Wall Street. Szef Fed powtórzył obawy

23 września 2025, 22:47
Źródło:
Reuters, PAP

Przed Polską systemy kaucyjne wprowadziły między innymi Niemcy, Szwecja czy Holandia. Z kolei we Francji model ten działa częściowo - jedynie w niektórych regionach państwa.

Butelkowa turystyka, bilety na przejazd, loteria z nagrodami. Tak działają systemy kaucyjne

Butelkowa turystyka, bilety na przejazd, loteria z nagrodami. Tak działają systemy kaucyjne

23 września 2025, 16:44
Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano główną wygraną w wysokości 120 milionów euro. Padła ona w Niemczech. W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 45 milionów złotych. Oto liczby, które wylosowano 23 września.

Wielka kumulacja w Eurojackpot rozbita

Wielka kumulacja w Eurojackpot rozbita

23 września 2025, 21:25
Źródło:
tvn24.pl

Niemiecki koncern Bosch ogłosił wstrzymanie budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Wartość planowanej inwestycji wynosiła 1,2 miliarda złotych. Decyzja wynika z rosnącej niepewności politycznej i gospodarczej w Europie, która negatywnie wpływa na rynek pomp ciepła w regionie.

Niemiecki gigant wstrzymuje inwestycję w Polsce. Wskazuje powody

Niemiecki gigant wstrzymuje inwestycję w Polsce. Wskazuje powody

23 września 2025, 14:46
Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Oznacza to, że kumulacja rośnie do ośmiu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 23 września 2025 roku.

Kumulacja w Lotto rośnie

Kumulacja w Lotto rośnie

24 września 2025, 7:01
Źródło:
tvn24.pl

Według deweloperów można mieszkać nawet pod ścianami. Bo trudno inaczej wytłumaczyć to, że powierzchnię pod nimi doliczają klientom do ceny - napisała we wtorek w serwisie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy. Poinformowała jednocześnie, że Polska 2050 złożyła we wtorek projekt ustawy mający zakazać takiej praktyki.

"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt

"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt

23 września 2025, 18:03
Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Von der Leyen podkreśliła, że Trump słusznie domaga się wstrzymania importu rosyjskiej ropy do Europy, zapowiadając jednocześnie działania zmierzające do realizacji tego celu do końca roku.

Szefowa Komisji Europejskiej: Trump ma absolutną rację

Szefowa Komisji Europejskiej: Trump ma absolutną rację

23 września 2025, 20:29
Źródło:
PAP

Założyciel Oracle - Larry Ellison - może wkrótce przejąć kontrolę nad TikTokiem w USA. To jeden z najbogatszych ludzi na świecie i pionier rozwoju sztucznej inteligencji. Jego majątek w ostatnim czasie znacznie się powiększył dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na przechowywanie danych.

"Strażnik ogromnej części światowych danych" może przejąć TikToka w USA

"Strażnik ogromnej części światowych danych" może przejąć TikToka w USA

23 września 2025, 17:45
Źródło:
PAP

Tylko 25 procent metanu z polskich kopalń jest wykorzystywana gospodarczo, natomiast reszta tego gazu trafia do atmosfery - przekazała Najwyższa Izba Kontroli. Jak dodała, przy utrzymaniu aktualnego trendu, polskie spółki węglowe mogą zapłacić wielomiliardowe kary już w 2027 roku.

NIK: polskie kopalnie zagrożone miliardowymi karami

NIK: polskie kopalnie zagrożone miliardowymi karami

23 września 2025, 19:46
Źródło:
PAP

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że osoby składające wniosek o dowód osobisty w aplikacji mObywatel mogą zrobić zdjęcie telefonem. Narzędzie pozwala je właściwie skadrować i sprawdzić, czy spełnia wymogi urzędowe.

Nowa funkcja w rządowej aplikacji. "Praktyczne wsparcie"

Nowa funkcja w rządowej aplikacji. "Praktyczne wsparcie"

23 września 2025, 18:40
Źródło:
PAP

Korzystanie z jakichkolwiek powerbanków na pokładzie samolotów Emirates będzie zabronione od 1 października 2025 roku. Pasażerowie podróżujący tymi liniami nadal będą mogli mieć na pokładzie jeden powerbank, ale trzeba spełnić kilka warunków.

Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz

Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz

23 września 2025, 17:05
Źródło:
tvn24.pl

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na zakupy w sieci. Chatboty, takie jak ChatGPT czy Gemini, zaczynają pełnić funkcję doradców, a nie tylko wyszukiwarek. Jak informuje "Rzeczpospolita", e-sklepy ryzykują utratę nawet 70 procent ruchu, jeśli nie dostosują się do tej rewolucji.

Trzęsienie ziemi w handlu internetowym

Trzęsienie ziemi w handlu internetowym

23 września 2025, 14:03
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent przekazał, że na stole są "wszystkie opcje", by ustabilizować sytuację w Argentynie. Podkreślił też, że Donald Trump ma zaufanie do prezydenta Javiera Milei i jego zespołu ekonomicznego - podał Reuters.

Kłopoty Argentyny. USA gotowe podjąć "zdecydowane i stanowcze" kroki

Kłopoty Argentyny. USA gotowe podjąć "zdecydowane i stanowcze" kroki

23 września 2025, 14:03
Źródło:
Reuters

Od dżungli Panamy po tętniące życiem miasta Wietnamu. Te państwa oferują imigrantom najlepsze połączenie przystępnych cen, przyjaznej atmosfery i wysokiej jakości życia - pisze BBC. Oto ranking najlepszych krajów dla ekspatów.

Od Panamy do Wietnamu. Zaskakujący ranking

Od Panamy do Wietnamu. Zaskakujący ranking

23 września 2025, 16:23
Źródło:
BBC

Jaguar Land Rover przedłużył wstrzymanie produkcji w trzech swoich brytyjskich fabrykach co najmniej do 1 października po cyberataku, który sparaliżował systemy informatyczne firmy. Kryzys uderza również w dostawców, z których część jest zagrożona upadłością - podaje BBC.

Paraliż producenta aut, dostawcy biją na alarm. Groźba bankructw

Paraliż producenta aut, dostawcy biją na alarm. Groźba bankructw

23 września 2025, 15:45
Źródło:
BBC

Premier Donald Tusk, przemawiając we wtorek na targach Trako w Gdańsku, zaprosił prezesów firm Pesa i Newag do udziału w historycznym przetargu na Koleje Dużych Prędkości. - Rzucam serdeczne wyzwanie, panowie prezesi - powiedział szef rządu. Podkreślił, że rozwój kolei pozostanie priorytetem rządu w najbliższych latach.

"Wykluczam nieobecność". Polskie firmy w grze o kolej

"Wykluczam nieobecność". Polskie firmy w grze o kolej

23 września 2025, 11:33
Aktualizacja: 23 września 2025, 12:19
Źródło:
TVN24, PAP

Z chińskiego portu w Ningbo wyruszył pierwszy kontenerowiec na nowej trasie ekspresowej do Europy - przekazał portal Yicai Global. Szlak wiedzie przez Przejście Północno-Wschodnie i o ponad połowę skraca czas transportu.

Nowa i dużo szybsza trasa z Chin do Europy. Wyruszył pierwszy kontenerowiec

Nowa i dużo szybsza trasa z Chin do Europy. Wyruszył pierwszy kontenerowiec

23 września 2025, 13:23
Źródło:
PAP

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z prezeską i dyrektorką do spraw inwestycji spółek Alphabet i Google Ruth Porat - przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent spotkał się z dyrektorką do spraw inwestycji Google'a

Prezydent spotkał się z dyrektorką do spraw inwestycji Google'a

23 września 2025, 11:13
Źródło:
tvn24.pl

Kilku miliarderów i odnoszących sukcesy przedsiębiorców nigdy nie ukończyło studiów - od Billa Gatesa po Marka Zuckerberga. 30-letnia Lucy Guo jest jedną z takich osób. Z tym, że biznesmenka ma dla młodych ludzi jedną radę - opisuje CNBC.

30-letnia miliarderka ma jedną ważną radę

30-letnia miliarderka ma jedną ważną radę

23 września 2025, 12:29
Źródło:
CNBC

Stopa bezrobocia w sierpniu 2025 roku wyniosła 5,5 procent wobec 5,4 procent miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Największy roczny spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sektorze górniczym.

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu

23 września 2025, 10:02
Źródło:
tvn24.pl, PAP

W 2024 roku średni wiek, w którym Polacy opuszczali dom rodzinny, wynosił średnio 26,7 lat - wynika z danych Eurostatu. Najszybciej na swoje wyprowadzają się Finowie i Duńczycy, a na końcu stawki plasują się Chorwaci, Słowacy i Grecy.

W tym wieku Polacy opuszczają rodzinne gniazdo

W tym wieku Polacy opuszczają rodzinne gniazdo

23 września 2025, 12:52
Źródło:
PAP

Amerykański gigant technologiczny Nvidia zainwestuje 100 miliardów dolarów w OpenAI, które zamierza wybudować warte setki miliardów dolarów centra danych oparte na procesorach AI tego producenta układów scalonych - poinformowały w poniedziałek firmy. OpenAI planuje budowę i wdrożenie systemów Nvidia wymagających 10 gigawatów mocy.

"Gigantyczny projekt". Potentat wykłada 100 miliardów dolarów

"Gigantyczny projekt". Potentat wykłada 100 miliardów dolarów

23 września 2025, 10:15
Źródło:
PAP

Do najbliższej obniżki stóp procentowych najwcześniej może dojść w listopadzie - ocenił członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk. Dodał, że jej skala prawdopodobnie wyniesie 25 punktów bazowych, co uważa za optymalny krok przy obecnej sytuacji gospodarczej Polski.

Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP wskazuje na możliwy termin obniżki

Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP wskazuje na możliwy termin obniżki

23 września 2025, 9:29
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Zmiany w zarządzie Orlenu. Sławomir Jędrzejczyk i Sławomir Staszak zostali powołani do zarządu Orlenu - poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek.

Transfer w Orlenie. Dwóch nowych członków zarządu

Transfer w Orlenie. Dwóch nowych członków zarządu

23 września 2025, 6:56
Źródło:
PAP