Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja

Rosyjski przywódca Władimir Putin zasygnalizował w zeszłym tygodniu, że jest otwarty na podniesienie niektórych podatków w celu dopięcia budżetu w warunkach wojny. Przypomniał, że Stany Zjednoczone podniosły podatki dla najbogatszych podczas wojen wietnamskiej i koreańskiej.

Na "obronę i bezpieczeństwo"

Według rosyjskiego resortu finansów, podniesienie VAT, który wynosił dotąd 20 procent, ma "służyć przede wszystkim finansowaniu obrony i bezpieczeństwa". Ministerstwo podało w oświadczeniu, że proponuje także podniesienie innych podatków, w tym od hazardu. "Strategicznym priorytetem jest zapewnienie finansowego wsparcia na potrzeby kraju w sferze obrony i bezpieczeństwa oraz socjalną pomoc dla rodzin uczestników specjalnej operacji wojskowej" - napisano w oświadczeniu. "Specjalna operacja wojskowa" to termin, którym w Rosji określa się inwazję na Ukrainę. Według ministerstwa "środki przewidziane w budżecie umożliwią wyposażenie sił zbrojnych w niezbędną broń i sprzęt wojskowy, opłacenie personelu wojskowego i wsparcie jego rodzin, a także zmodernizowanie firm przemysłu obronnego".