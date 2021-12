Nowe trendy na rynku pracy. Sztuczna inteligencja pomoże w wyborze kandydata

"Kandydat zgłaszający się do pracy coraz częściej prowadzi wstępne rozmowy z chatbotem, zaś automatyczny system wykorzystujący sztuczną inteligencję sprawdza jego umiejętności i to, czy będzie pasował na dane stanowisko. Jeśli tak, to internetowa platforma pomoże wdrożyć go do nowych obowiązków, a potem zautomatyzowany system ułatwi mu bieżący kontakt z działem kadr czy wybór benefitu" - czytamy w "Rz". Według dziennika, to nie wizja przyszłości, ale rzeczywistość w wielu firmach, także w Polsce.