Jedna opłata mniej na fakturze za prąd

Rachunki za prąd

Stawki opłaty ustala na każdy rok Prezes URE; w 2024 r. wynoszą one od 2,66 zł do 14,90 zł netto miesięcznie, w zależności od zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo. Czasowe zawieszenie opłaty mocowej potrwa od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Według szacunków think-tanku Forum Energii, koszt rynku mocy, czyli realizacja płatności wynikająca z zawartych w przeszłości kontraktów na aukcjach głównych i dodatkowych, w 2023 r. wyniósł 5,3 mld zł, w tym roku powinno to być 5,7 mld zł, a w 2025 r. koszt ten powinien spaść do 5,3 mld zł.

Czym jest opłata mocowa?

Zgodnie z ustawą o rynku mocy, moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki wytwórcze - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane.