Proszki do prania pod lupą urzędu. Oto wyniki

- Chcemy ułatwić konsumentowi wybór, dostarczyć informacje o jakości produktów i wspierać świadome decyzje zakupowe. Po raz pierwszy prezentujemy wyniki badania konsumenckiego sprawdzającego jakość 10 proszków do prania tkanin kolorowych - wskazał cytowany w poniedziałkowym komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Podkreślił, że prawo do rzetelnej informacji jest jednym z podstawowych praw konsumenckich.

Testy

Do badań UOKiK wytypował 10 proszków do koloru na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa. Proszki kupowano w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach. Badania wykonali pracownicy akredytowanego laboratorium UOKiK w Łodzi. Trwały one od sierpnia do września. Proszki przeszły w sumie 290 testów, podczas których uzyskano 7 450 różnych wyników cząstkowych.