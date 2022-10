Nowe prognozy Banku Światowego dla Polski. "Wojna pogorszyła perspektywy popandemicznego odbicia"

W przyszłym roku polska gospodarka może urosnąć o 1,6 procent w porównaniu do 4,0 procent szacowanych na 2022 roku i do 3,6 procent oczekiwanych w poprzedniej prognozie Banku Światowego (BŚ) - zapowiada Bank Światowy w opublikowanym we wtorek raporcie. Największy wpływ na spowolnienie gospodarcze ma wojna w Ukrainie. "Wojna szkodzi też światowej gospodarce, bo prowadzi do zakłóceń w handlu i wywołuje szoki na rynku żywności i paliw", napisano.

Gospodarce szkodzi wojna w Ukrainie

W przyszłym roku polska gospodarka może urosnąć o 1,6 proc. w porównaniu do 4 proc. szacowanych na 2022 roku i do 3,6 proc. oczekiwanych w poprzedniej prognozie Banku Światowego - ocenił BŚ w opublikowanym raporcie. Z ostatnich szacunków BŚ wynika, że obecny koszt odbudowy Ukrainy, obejmujący moce wytwórcze, infrastrukturę oraz potrzeby społeczne, wynosi przynajmniej 349 mld dolarów - "półtorakrotność gospodarki Ukrainy z 2021 roku, czyli sprzed rozpoczęcia wojny". - Ukraina nadal potrzebuje ogromnego wsparcia finansowego w czasie trwającej wojny, aby móc też szybko uruchamiać projekty służące odbudowie kraju – podkreśliła cytowana we wtorkowej informacji wiceprezes Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej Anna Bjerde. Wojna szkodzi też światowej gospodarce, bo prowadzi do zakłóceń w handlu i wywołuje szoki na rynku żywności i paliw - podano. "Powoduje to wysoką inflację, a w konsekwencji zaostrzanie polityki monetarnej przez wiele banków centralnych na świecie" - zaznaczono. Zauważono, że aktywność gospodarcza strefy euro, która jest największych partnerem handlowym krajów rozwijających się Europy i Azji Środkowej, też pogorszyła się w drugiej połowie 2022 roku.