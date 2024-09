czytaj dalej

Grupa Azoty Puławy złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - poinformowała w poniedziałek Grupa Azoty. Chodzi o działanie na szkodę spółki w zakresie umów sponsoringowo-reklamowych i umów darowizn, co miało doprowadzić do powstania szkody na ponad 5,2 miliona złotych.