"Jesteśmy wolni. Jesteśmy silni. Jesteśmy otwarci na biznes"

Turcja i Grecja - to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków - wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na trzecim miejscu uplasowały się ex aequo Bułgaria i Egipt. Według wyliczeń średnia cena rezerwacji zagranicznego wyjazdu przekroczyła 8,1 tys. zł; to o 1,5 tys. więcej niż przed rokiem.