Prezydent Niemiec żałuje poparcia dla Nord Stream 2. "Oczywisty błąd"

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, od dawna zwolennik zbliżenia Zachodu z Rosją, wyraził ubolewanie z powodu swojego wieloletniego poparcia dla gazociągu Nord Stream 2. - To było moim oczywistym błędem - przyznał polityk.

- Moje przywiązanie do Nord Stream 2 było oczywistym błędem - powiedział Steinmeier w poniedziałek w Berlinie. - Trzymaliśmy się mostu, w który Rosja już nie wierzyła i przed którym ostrzegali nas inni partnerzy - dodał.

Jak dodał Niemcy "zawiodły jeśli chodzi o podejście polegające na włączeniu Rosji do wspólnej architektury bezpieczeństwa"

Krytyka prezydenta

Przez lata USA i inni sojusznicy Niemiec krytykowali Berlin za projekt rurociągu, argumentując, że zwiększy on zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzy wpływ Kremla na politykę europejską.

Kiedy kilka dni zorganizowano w Berlinie "koncert solidarnościowy" dla Ukrainy, pod patronatem Steinmeiera, ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk nazwał to wydarzenie "afrontem" i odmówił udziału. Swoją decyzję uzasadnił tym, że na scenie mieli pojawić się wyłącznie rosyjscy soliści. Z kolei w wywiadzie opublikowanym w sobotnim "Tagesspiegel" Melnyk ostro skrytykował Steinmeiera za "tworzenie od dziesięcioleci pajęczyny powiązań z Rosją".

"Dla Steinmeiera stosunki z Rosją były i pozostają czymś fundamentalnym, nawet świętym, bez względu na to, co się może wydarzyć. Agresywna wojna nie odgrywa tu większej roli" - mówił Melnyk i podkreślił: "Niemcy nadal mają zbyt wiele własnych interesów w stosunku do Rosji, takich jak zależność od gazu, ropy i węgla. Winne są tu również wieloletnie działania Steinmeiera jako szefa Kancelarii, a później jako ministra spraw zagranicznych".