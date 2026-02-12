Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Drugie podejście, ten sam finał. Prezydent: decyzja mogła być tylko jedna

Palac Prezydencki
Ustawa o kryptowalutach wraca do Sejmu
Źródło: TVN24
- Zmieniono jeden detal. Nie usunięto zasadniczych błędów. Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość - w ten sposób Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję o ponownym zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów. Miała ona dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia i wzmocnić nadzór nad cyfrowymi aktywami.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Jej celem było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów.

Ustawa miała wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane, w tym umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.

Prezydent tłumaczy swoją decyzję

- Otrzymałem po raz drugi projekt praktycznie identyczny jak ten, który już wcześniej zawetowałem. Zmieniono jeden detal. Nie usunięto zasadniczych błędów. Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość. Złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem - powiedział Karol Nawrocki w opublikowanym przez kancelarię prezydenta oświadczeniu.

- Jeśli rzeczywiście rządowi zależało na podpisie prezydenta, należało uwzględnić zgłoszone wcześniej zastrzeżenia. Tak się nie stało. W sprawach tak poważnych potrzebna jest odpowiedzialność, a nie legislacyjne przeciąganie liny. Dlatego decyzja mogła być tylko jedna. Drugi raz weto do tego samego złego prawa - dodał.

Jak stwierdził, "Polska powinna przyciągać innowacje, a nie je wypychać". - Zapraszam rząd do merytorycznej współpracy przy przygotowaniu nowej ustawy, która zapewni bezpieczeństwo obrotu, jasność podatkową i warunki do rozwoju nowoczesnych technologii. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta są gotowi i merytorycznie przygotowani do takiej współpracy. Możemy zacząć choćby jutro i szybko zakończyć prace nad ustawą - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona

Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona

Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy

Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy

Prawo

Sejm obniżył opłatę

W trakcie prac parlamentarnych nad tymi przepisami, Sejm obniżył maksymalną opłatę pobieraną od przychodów podmiotów działających na rynku kryptoaktywów na rzecz KNF za sprawowanie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów. Rząd stawkę opłaty zaproponował na poziomie 0,4 proc., a Sejm zmniejszył ją do 0,1 proc. Przedstawiciele resortu finansów przekonywali, że opłata miała nie być pobierana w pierwszym roku obowiązywania ustawy i zależeć od realnych kosztów nadzoru.

KNF - na mocy zawetowanej ustawy - miała zyskać także możliwość nakładania sankcji na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów. Komisja mogłaby nakładać kary pieniężne na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami.

W przypadku naruszenia przepisów KNF miała wpisywać do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwe domeny internetowe służące do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Miało to chronić klientów i rynek przed takimi podmiotami. Ustawa zakładała też odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń miała grozić m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł.

W listopadzie ub.r. ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, gdyż w jego ocenie wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Nowa ustawa różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
fabryka samochodów, aut
Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia
Dla pracownika
pap_20250626_034
Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Chcą przekonać turystów do Radomia. Ogłoszono przetarg
Turystyka
SMS z informacją o paczce może być oszustwem. Policja ostrzega
Oszustwo na zwrot podatku. Ostrzeżenie
Z kraju
Komisja Europejska
Policja weszła do biur Komisji Europejskiej. Bada transakcje za 900 milionów euro
Ze świata
Małgorzata Rozenek-Majdan
"Zamykam ten rozdział". UOKiK ukarał Małgorzatę Rozenek-Majdan
Z kraju
Chińskie samochody elektryczne
Chiny dają zielone światło. Liczą na "miękkie lądowanie"
Moto
pap_20241213_04P
Dymisje w Grupie Azoty. Ministerstwo zapowiada dokapitalizowanie spółki
Rynki
shutterstock_1809043075
Kłopoty z płatnościami w całej Polsce. "Nie działają karty"
Tech
rosja moskwa ludzie shutterstock_2702284625
Rosja próbuje zablokować popularną aplikację. "Zmniejszenie bezpieczeństwa"
Ze świata
Andrej Babis
Premier Czech krytykuje system UE. "Niszczą nasz przemysł"
Ze świata
shutterstock_1581789865
Gigantyczny zysk z OpenAI. Japoński holding pokazuje wyniki
Tech
Boeing 747-8 linii Lufthansa (zdjęcie poglądowe)
Strajk zatrzymał ruch lotniczy. Ponad 460 lotów odwołanych
Turystyka
Awaria sieci komórkowej
Operator dużej sieci ukarany. "Nieuczciwa sankcja"
Z kraju
Samochody import
Sankcje omijane tylnymi drzwiami. Auta wysyłane do Rosji wbrew stanowisku marek
Moto
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
Z kraju
shutterstock_2345459261
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu
Tech
pap_20251114_0PS
Spór o reklamy na dworcach. "Działanie na szkodę"
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
Ze świata
Rzeszów, 11.02.2026. Produkcja pączków na Tłusty Czwartek
"Ta cena jest uczciwa za pączka". Cukiernie szykują się na Tłusty Czwartek
Z kraju
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech
Wrze w sprawie strojów. Firmy komentują
Łukasz Figielski
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w dół
Moto
Donald Trump
"Piękny, czysty". Trump ma podpisać rozporządzenie
Ze świata
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Prezes zarabia 60 tysięcy miesięcznie. Będzie wniosek o obniżkę
Z kraju
Leszek Czarnecki
Jest prawomocny wyrok w sprawie artykułu o przewożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku
Z kraju
Martwy kot znaleziony w automacie paczkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Co się stanie z InPostem? "To jest sygnał"
Maja Piotrowska
shutterstock_2317709075
Kredytobiorcy czekają na ten wyrok. "Może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku"
Nieruchomości
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
Z kraju
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
"Wojna hybrydowa" na rynku mieszkań. Tutaj deweloperzy tną ceny
Nieruchomości
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica