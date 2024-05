Prezes spółki kolejowej kontrolowanej przez Skarb Państwa zatrzymany

czytaj dalej

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożyła do Wojewody Mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla obszaru lotniska - podano w komunikacie. Sam wniosek złożono w październiku ubiegłego roku, ale spółka potrzebowała dodatkowego czasu na uzupełnienie go.