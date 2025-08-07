Prezes Orlenu obejmie nowe stanowisko

Od piątku prezes Orlenu Ireneusz Fąfara będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Energi - przekazała spółka w komunikacie. Zmiany w składzie rady nadzorczej zostały wprowadzone na wniosek płockiego koncernu, będącego większościowym akcjonariuszem Energii.

Energa podała w komunikacie, że akcjonariusz większościowy spółki, czyli Orlen, złożył oświadczenie m.in. o powołaniu z początkiem 8 sierpnia do rady nadzorczej Energi wspólnej kadencji Ireneusza Fąfary na funkcję jej przewodniczącego. Podkreślono, że Fąfara nie będzie pobierał za to wynagrodzenia.

Jednocześnie z funkcji przewodniczącej rady odwołano Renatę Rosiak, która od piątku będzie członkiem rady nadzorczej Energi.

Energa poinformowała także, że Agata Piotrowska złożyła oświadczenie o rezygnacji ze składu rady nadzorczej oraz z funkcji członka i sekretarza rady nadzorczej Energi. Przyczyny rezygnacji nie podano.

Ireneusz Fąfara szefem Energii

Ireneusz Fąfara jest prezesem Orlenu od 11 kwietnia 2024 r., a z Grupą Orlen był związany w latach 2010-2017. W komunikacie Energii podkreślono, że jako prezes Orlen Lietuva Fąfara zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach.

Ireneusz Fąfara Leszek Szymański/PAP

Dodano, że od końca lat dziewięćdziesiątych sprawował najwyższe funkcje menedżerskie w dużych spółkach publicznych i prywatnych. Był członkiem rad nadzorczych: Rockbridge TFI (2018-2024), PKO BP (2009-2010), Lotosu (2009-2010), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (2007-2009), Kompanii Węglowej (2003-2005), Narodowego Funduszu Zdrowia (2005-2008), Agencji Rynku Energii (1997-1998). Fąfara był też prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego (2007-2009) oraz wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1998-2007).

Ireneusz Fąfara jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kontrolowana przez Orlen Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa ok. jednej czwartej powierzchni Polski, liczy 200 tys. km linii. Firma obsługuje ok. 3,4 mln odbiorców końcowych. W kwietniu 2020 r. Orlen przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy Lotos i PGNiG.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP