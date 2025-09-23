Premier: kolej będzie absolutnym priorytetem rządu

Naszą obsesją jest, aby kolej była najbardziej dostępnym środkiem transportu dla wszystkich Polek i Polaków. Będzie to absolutny priorytet polskiego rządu - mówił premier Donald Tusk podczas 16. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO.

- Ten rok, przyszły rok i kolejny to będą absolutnie rekordowe lata polskiej kolei. Aż czasami trudno uwierzyć. Jeśli w lipcu tego roku polskie koleje przewiozły tyle ludzi, ile mniej więcej liczba Polaków - ponad 36 milionów - a w przyszłym roku przewieziemy więcej ludzi niż mieszka w całej Unii Europejskiej - podkreślił Donald Tusk w trakcie wtorkowego wystąpienia.

Dodał, że przez w najbliższych latach priorytetem rządu będą inwestycje w rozwój kolei. - Nasz najbardziej ambitny plan dotyczący kolei dużych prędkości nie tylko nie wyklucza, ale wręcz wzmacnia nasze myślenie, że kolej ma służyć każdemu Polakowi, każdej Polsce, niezależnie od regionu, czy to duże miasto, czy wieś - zaznaczył szef rządu.

Premier Donald Tusk podkreślił, że budowa KDP wymaga zastosowania najwyższych technologii w zakresie bezpieczeństwa

Kolej Dużych Prędkości w Polsce

- W naszym myśleniu będziemy ambitnie przymierzali się - nie mówię tu o dalekiej perspektywie, tylko o dziś, jutro, pojutrze - do budowy największej w Europie Kolei Dużych Prędkości, czyli ponad 300 kilometrów na godzinę. Tu nie chodzi o ambicję sportową, ale rozwój kolei, przemysłu, skrócenie podróży i satysfakcję pasażerów - stwierdził premier.

Premier Donald Tusk podkreślił, że repolonizacja nie jest jedynie pustym hasłem politycznym, lecz wyrazem głębokiego przekonania o potencjale polskich firm do osiągania pozycji liderów na rynku. Zwrócił uwagę na prezentację nowoczesnych rozjazdów kolejowych, zaprojektowanych z myślą o kolejach dużych prędkości i wyposażonych w zaawansowane zabezpieczenia cybernetyczne.

Zaznaczył, że rozwój kolei dużych prędkości wymaga zastosowania najwyższych technologii, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa. - Nikomu nie trzeba mówić, co oznacza groźba cyberataku, gdy pociąg będzie jechał 300 kilometrów na godzinę. Potrzebujemy najlepszych specjalistów i firm - podsumował.

W tegorocznej edycji TRAKO uczestniczy 695 wystawców z 29 krajów. m.in. Austrii, Belgii, Chin, Chorwacji, Holandii, Niemiec, Litwy, Korei Południowej, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. TRAKO potrwają do piątku, 26 września.

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO potrwają do piątku, 26 września.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: TVN24, PAP