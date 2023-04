Premier Morawiecki poleci do USA. Jest plan wizyty

czytaj dalej

61 procent respondentów przyznaje, że w związku ze wzrostem kosztów energii ograniczyło jej zużycie. Aby to osiągnąć, 34 procent badanych zdecydowało się na świadome niedogrzewanie swojego domu lub mieszkania - dowiadujemy się z raportu "Polska po zimie". - Najczarniejsze scenariusze się nie sprawdziły, co nie znaczy, że było dobrze - powiedział na antenie TVN24 Adam Traczyk z More in Common. Maria Jagaciak z Fundacji Stocznia dodała, że "wojna pogłębiła strach przed sytuacją".