Wielkie inwestycje nad polskim morzem. Raport

W 2025 roku zarząd Morskiego Portu Gdynia przeznaczy niemal 450 milionów złotych na inwestycje oraz wyda 31,5 miliona złotych w ramach remontów i konserwacji - wynika ze sprawozdania rocznego spółki za 2024 rok.

W raporcie wskazano, że jest to część szerszego programu inwestycyjnego na lata 2025 - 2027 o wartości 1,3 mld zł, obejmującego m.in. modernizację nabrzeży Helskiego I i Indyjskiego oraz rozbudowę obrotnicy nr 2. Po zakończeniu tych prac potencjał przeładunkowy portu wzrośnie z obecnych 42,04 mln ton do ok. 47 mln ton rocznie, a po ukończeniu I fazy Portu Zewnętrznego - do 65 mln ton.

Inwestycje w Gdyni

Od 2000 r. spółka poniosła łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 2,86 mld zł, z czego 1,24 mld zł w ostatnich pięciu latach. Na projekty infrastrukturalne otrzymała 779,1 mln zł dotacji unijnych, w tym 181,2 mln zł w 2024 r. Tylko w ubiegłym roku Port Gdynia przeznaczył na inwestycje 286,6 mln zł, z czego 272,1 mln zł na infrastrukturę, a 14,5 mln zł na suprastrukturę (zapewnia obsługę ładunkową środków transportu).

Plan finansowy na 2025 r. zakłada przychody z działalności gospodarczej w wysokości 423,6 mln zł, z czego sprzedaż usług stanowić ma 87,2 proc. (369,3 mln zł). Największy udział w strukturze przychodów będą miały usługi najmu i dzierżawy - 209 mln zł (49,3 proc.), opłaty portowe - 105 mln zł (24,8 proc.) oraz pozostałe usługi - 55,3 mln zł (13,1 proc.).

Spadła liczba przeładunków

Jak podano w raporcie, w Porcie Gdynia rok 2024 przyniósł spadek przeładunków o 2,5 mln ton, czyli o 8,5 proc. do 26,9 mln ton, przede wszystkim w zakresie węgla i koksu, których obsłużono mniej o 1,7 mln ton (59,6 proc.). Redukcję łącznego wolumenu przyniósł także obrót w kategorii zbóż (spadek o 17,2 proc.) oraz paliw płynnych (o 14,1 proc.).

Łączne przeładunki polskich portów morskich w 2024 roku wyniosły 136,7 mln ton i były o 6,2 proc. niższe niż w roku 2023.

