Fuzja na rynku mody. Dwie słynne marki pod jednym dachem

Donatella Versace nie będzie już stać na czele włoskiego domu mody

Kwota przejęcia na poziomie 1,38 mld dolarów jest znacznie niższa od 2 mld dolarów, jaką poprzedni właściciel Versace - spółka Capri Holdings - zapłaciła za markę w 2018 roku - wyjaśnia BBC.

"The Guardian" zauważa, że do sprzedaży doszło po tym, jak Federalna Komisja Handlu USA zablokowała w zeszłym roku próbę przejęcia Capri przez Tapestry – amerykańską grupę, do której należą marki Coach i Kate Spade – za 8,5 mld dolarów. Capri znalazło się pod presją sprzedaży Versace w celu redukcji długu.

- Planujemy przeznaczyć uzyskane środki na spłatę większości naszego zadłużenia, co znacząco wzmocni nasz bilans - skomentował dyrektor naczelny Capri, John D. Idol, cytowany przez BBC.

Versace

Prada przejmuje Versace

Założona w 1978 roku przez Gianniego Versace w Mediolanie, marka słynąca z odważnej, pełnej blasku estetyki dołączy do dwóch głównych marek grupy: Prady i mniejszej, ale szybko rozwijającej się Miu Miu. To oznacza dla Prady radykalną zmianę strategii.

Lorenzo Bertelli, syn właścicieli Prady, mówił w listopadzie agencji Reutera, że po zakończeniu integracji zostanie prezesem wykonawczym Versace. Dodał, że Prada od kilku lat była zainteresowana zawarciem umowy.

- Kontakty były już w okresie pandemii COVID-19, rozmowy trwały jeszcze przed próbą sprzedażą Capri firmie Tapestry. Kiedy ta transakcja upadła z powodu problemów antymonopolowych, wróciliśmy i staraliśmy się przyspieszyć sprawę – powiedział Lorenzo Bertelli.

Donatella Versace

"Dzień, w którym Versace dołącza do rodziny Prady"

Reuters przypomina, że w marcu Donatella Versace, siostra zamordowanego założyciela marki, zrezygnowała ze stanowiska dyrektora kreatywnego po prawie trzech dekadach pełnienia tej funkcji. Jej obowiązki przejął Dario Vitale, były dyrektor ds. projektowania w Miu Miu.

Donatella podkreśliła, że ​​zawarcie umowy zbiegło się z urodzinami jej brata. "Dzisiaj jest Twój dzień i dzień, w którym Versace dołącza do rodziny Prady. Myślę o uśmiechu, jaki miałbyś na swojej twarzy. Tęsknię za Tobą, zawsze" – napisała na Instagramie.

Gianni został zastrzelony w Miami w 1997 roku.

