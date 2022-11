Gigantyczna kumulacja w Powerball rozbita. Jest zwycięzca megaloterii

Rekordowa kumulacja w historii amerykańskich loterii została rozbita - podaje CNN. Wygrana to ponad dwa miliardy dolarów. Teraz szczęśliwiec musi podjąć decyzję, w jakiej formie ma trafić do niego wygrana.

Zwycięskie numery to: 10-33-41-47-56 z dodatkową 10. To właśnie takie liczby wylosował szczęśliwiec z Altadeny w stanie Kalifornia. Do gracza trafią aż dwa miliardy dolarów, co jest największą nagrodą w historii. Szanse na zdobycie głównej nagrody wynosiły 1 na 292,2 milionów.