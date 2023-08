Były rekruter Google mówi o kroku, "o którym wszyscy zapominają" aplikując o pracę

Nolan Church, były rekruter Google i DoorDash, a obecnie dyrektor generalny Continuum, giełdy talentów dla kadry kierowniczej w rozmowie z CNBC wskazuje, że krokiem, o którym nikt nie pamięta jest wysłanie wiadomości na LinkedIn i spersonalizowanego e-maila do kierownika do spraw zatrudnienia w danej firmie, a nawet do jej dyrektora generalnego.

Wyślij maila do prezesa

Church, odnosząc się do amerykańskiego rynku, wskazał, że jeśli potencjalny pracownik aplikuje do Amazona i miałby wysłać e-maila do Andy'ego Jassy'ego (obecny dyrektor generalny), to nie należy się bać, krępować i należy to zrobić. Tłumaczy, że on być może nie odczyta tego e-maila, ale ktoś z jego zespołu może go zobaczyć i przekazać dalej do działu HR lub nawet wiceprezesa.