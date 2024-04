Oczekiwanie na ruch RPP. Czy stopy spadną w ślad za inflacją?

czytaj dalej

Dramatycznie spadła liczba kandydatów do rad nadzorczych firm z udziałem Skarbu Państwa przystępujących do egzaminu - pisze we wtorek "Rzeczpospolita". Według gazety powodem takiej sytuacji była łatwa możliwość obejścia konieczności przystąpienia do egzaminu.