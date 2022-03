Platforma pomocowa łączy ludzi. "Kilka tysięcy osób z Ukrainy czeka na wsparcie"

Jak działa platforma uaSOS.org?

- To w pełni zautomatyzowana i jedyna platforma, która działa w Polsce, a lada moment wyjdzie za granicę, więc będą mogły rejestrować się osoby z innych krajów Zachodu. Pomaga osobom łączyć się bez wsparcia wolontariuszy, co jest teraz bardzo ważne, bo wolontariusze mają ręce pełne roboty. Wspiera nas PAH (Polska Akcja Humanitarna - red.), Szlachetna Paczka i inne organizacje pozarządowe, by platforma była wiarygodna i państwo chętniej z niej korzystali - mówiła Trela.