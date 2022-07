Podliczono prywatną pomoc dla Ukraińców. Jest liczona w miliardach

Polski Instytut Ekonomiczny oszacował wartość prywatnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Od początku inwazji Polacy wydali około 10 mld zł w pierwszych miesiącach wojny - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wydatki publiczne na pomoc to z kolei ok. 15,9 mld zł.

"Szacowana wartość całkowitych rocznych wydatków władz publicznych przeznaczonych na pomoc uchodźcom wraz z kwotą prywatnych wydatków Polaków poniesionych na ten cel tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy wojny to w sumie 25,4 mld zł" – wskazał cytowany w raporcie dyrektor PIE Piotr Arak. Dodał, że odpowiada to 0,97 proc. polskiego PKB w 2021 r.

Ile Polacy przeznaczyli na pomoc dla Ukraińców?

Jeśli chodzi o wydatki publiczne związane z zagwarantowaniem uchodźcom dostępu do świadczeń oraz pomocy społecznej, a także możliwością z opieki zdrowotnej i edukacji to ok. 15,9 mld zł.