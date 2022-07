"Politico": kadra kierownicza w EBC zdominowana przez dwie narodowości

"Politico" dotarło do niejawnego badania przeprowadzonego w Europejskim Banku Centralnym. Wynika z niego, że kadry kierownicze są zdominowane przez grupy narodowościowe - głównie Niemców i Włochów. Menedżerowie mają promować pracowników ze swoich krajów.

Niejawne badanie komitetu pracowniczego EBC, do którego dotarło "Politico", pokazuje, że w 17 z 25 departamentów EBC istnieją 24 takie „grupy” narodowościowe. Większość z nich to "grupy" niemieckie (13) lub włoskie (5).

Niemiecko-włoska dominacja w EBC

"Wyobraź sobie, że poświęcasz swoją karierę integracji europejskiej tylko po to, by zobaczyć, jak przewraca ją narodowy nepotyzm. To właśnie stało się z Alexem. Po długiej i pełnej sukcesów karierze w Europejskim Banku Centralnym Alex, który chce zachować w tajemnicy swoje prawdziwe nazwisko (...), zostaje odsunięty przez swojego włoskiego szefa na boczny tor na rzecz innego Włocha" - wskazuje "Politico".