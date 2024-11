Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że zastrzeżenie PESEL-u zapewnia ochronę przed oszustwami oraz kradzieżą tożsamości. - A to dzięki temu, że utrudnia wykorzystanie naszych danych np. do zaciągnięcia pożyczki czy podpisania niechcianych umów. Zastrzeżony PESEL daje pewność, że odpowiednie instytucje i firmy dokładnie sprawdzą, czy z daną sprawą zwraca się do nich posiadacz numeru PESEL, a więc faktycznie zainteresowana osoba, czy też oszust - dodał.