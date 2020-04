Nadchodzą podwyżki cen chleba

"Zwykle młyny przerabiające zboże na mąkę mają ich parotygodniowe zapasy, do tej pory większość sprzedawała mąkę zrobioną z ziaren kupionych przed wybuchem pandemii. Teraz to się skończyło, nikt nie ma zapasów, które by starczyły do nowych zbiorów, czyli połowy lipca" - alarmuje "Gazeta Wyborcza".

Gazeta donosi również, że 3 kwietnia Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego zwrócił się do ministra rolnictwa o uruchomienie rezerw zbóż zgromadzonych przez Agencję Rezerw Materiałowych, ale - jak zaznaczono - do tej pory nie dostał odpowiedzi.

Wpływ suszy

- Zasiewy wiosenne nie mają za bardzo warunków do tego, by wschodzić - mówił w TVN24 ekspert do spraw ekologii Sławomir Brzózek. - W tej chwili wilgotność gleby to jest około 30 procent, zamiast 70-80 procent. Jeżeli w maju nie będzie "uczciwych" opadów deszczu (…), to możemy mieć bardzo nieciekawą sytuację w postaci braku produktów rolnych – dodał.