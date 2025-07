Limit podatkowy w górę. Jest podpis prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta podnosi limit przychodów, poniżej którego przedsiębiorca jest zwolniony z rejestrowania się jako podatnik VAT, do 240 tysięcy złotych z obecnych 200 tysięcy złotych.

Ustawa zakłada także, że jeśli podatnik w 2025 roku przekroczy 200 tys. zł przychodów, ale będą one niższe niż 240 tys. zł, to również nie będzie musiał rejestrować się na potrzeby VAT.

Ustawa należy do rządowego pakietu deregulacyjnego. Wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.

Limit nie był waloryzowany

Jego zdaniem podniesienie limitu do 240 tys. zł stanowi próbę urealnienia progu i dostosowania go do dzisiejszych warunków gospodarczych.