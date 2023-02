Właściciele nieruchomości zapłacą więcej. Stawki w górę w większości gmin

Podatek od nieruchomości w 2023 roku podwyższyło aż 92 procent polskich gmin. Po tym, jak Ministerstwo Finansów wprowadziło nową maksymalną możliwą stawkę, wiele samorządów zdecydowało się na jej wprowadzenie. Danina w całości wpływa do lokalnych budżetów.

W najnowszym numerze swojego tygodnika Polski Instytut Ekonomiczny przyjrzał się kwestii podwyżek podatku od nieruchomości. Według analizy PIE aż 92 proc. gmin zdecydowało się na podwyżkę w tym roku. Dla porównania w 2022 r. zrobiło tak 88 proc. samorządów, a w 2021 r. 70 proc.

Podatek od nieruchomości zasila budżety gmin

Według analityków instytutu podwyższona inflacja zachęciła samorządy do aktualizowania wartości opodatkowania dla utrzymania wpływów budżetowych w podobnej proporcji do lat ubiegłych. Jednocześnie podatek od nieruchomości to najważniejszy podatek lokalny, z którego wpływy w całości zasilają budżety gmin.

Wysokość maksymalnej stawki podatku od nieruchomości w Polsce 2023 Polski Instytut Ekonomiczny

Według analizy PIE tempo wzrostu podatku za nieruchomości w gminach w 2023 r. przeciętnie było dwucyfrowe. "W skali kraju wysokość podatku od budynków mieszkalnych wynosi przeciętnie 0,82 zł/m2, budynków pod działalność – 24,42 zł/m2, zaś gruntów pod działalność – 1,02 zł/m2. Oznacza to wzrost stawek kolejno o: 11,6 proc., 10,3 proc. oraz 11,3 proc.

Dwie gminy z symbolicznym podatkiem

To, że Ministerstwo Finansów podwyżka maksymalne stawki podatku, nie oznacza, że gminy z automatu je zastosują. Mają prawo samodzielnie decydować o wysokości podatków lokalnych.

PIE wskazuje, że w Polsce są dwie gminy, Mielnik (woj. podlaskie) i Wierzbica (woj. mazowieckie), w których mieszkańcy płacą wyjątkowo niskie podatki. Za każdy metr budynku mieszkalnego tylko 1 grosz. Z kolei najniższa stawka dla przedsiębiorców jest w Lipnicy Wielkiej (woj. małopolskie), gdzie stawka dla zabudowy wynosi 9,2 zł za mkw.

Podatek od nieruchomości. Do kiedy musimy go zapłacić?

Podatek od nieruchomości opłacamy na dwa sposoby. Pierwszy to jednorazowo - gdy jego wartość nie przekracza 100 zł, w pierwszym terminie do 15 marca. W sytuacji, gdy otrzymamy od władz gminy informację z wyliczeniem stawki podatku po tej dacie, to obowiązuje nas 14-dniowy termin na dokonanie opłaty.

Jeśli podatek od nieruchomości jest wyższy niż 100 zł, to możemy go opłacić w 4 terminach i 4 ratach:

do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

Podatek od nieruchomości możemy zapłacić na 3 sposoby: przelewem na konto gminy, w kasie gminy lub jeśli gmina wyznaczy inkasenta, to u niego.

