Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

LOT pomoże w powrocie do kraju. Będą dodatkowe rejsy

Samolot Embraer 170 linii LOT
Powrót z Dubaju
Źródło: TVN24
Polskie Linie Lotnicze LOT we współpracy z biurami podróży zorganizują specjalne rejsy powrotne dla turystów przebywających na Sri Lance i Malediwach - przekazał w czwartek przewoźnik. Loty na trasach Kolombo-Warszawa oraz Male-Warszawa zaplanowano na 10 marca.

"Mając na uwadze bardzo ograniczone możliwości wydostania się ze Sri Lanki i z Malediwów, Polskie Linie Lotnicze LOT, we współpracy z biurami podróży, uruchamiają rejsy powrotne na trasach Colombo-Warszawa i Male-Warszawa" - poinformował LOT na platformie X. O rejsach powrotnych organizowanych przez spółkę poinformowało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak wskazała linia, na dodatkowych rejsach odbywających się z obu portów 10 marca w godzinach porannych, w miarę dostępności zaoferowane zostaną miejsca dla turystów indywidualnych.

LOT przekazał, że bilety na te połączenia będą dostępne za pośrednictwem agentów: Weco-Travel, eTravel oraz LOT Travel. "Są to wyłącznie biura autoryzowane do prowadzenia sprzedaży rejsów powrotnych PLL LOT" - wskazał przewoźnik.

Informacje na temat kolejnych rejsów powrotnych PLL LOT będą przekazywać na bieżąco.

Czytaj też: Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków

Utrudniony powrót do kraju

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę tego kraju ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie oraz cywilne lotniska w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje rejsy.

Loty w regionie Bliskiego Wschodu odwołały m.in.: Polskie Linie Lotnicze LOT, brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle, Air France, holenderska KLM, Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines, Bulgaria Air i Air India.

We wtorek PLL LOT ogłosiły przedłużenie zawieszenia lotów na Bliski Wschód. Przewoźnik odwołał rejsy do Dubaju do 6 marca, a do Rijadu do 8 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie.

W czwartek Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia na lotnisku wylądują dwa samoloty z Bliskiego Wschodu: maszyna linii Emirates z Dubaju i samolot linii Air Arabia z Szardży. Dodał, że w piątek zaplanowany jest jeszcze przylot linii Air Arabia z Szardży. Przekazał też, że decyzja PLL LOT o uruchomieniu rejsów do Dubaju będzie zależna od zaleceń EASA.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w czwartek, że od początku działań zbrojnych w Iranie, czyli od soboty do środy, do Polski przyleciało 11 samolotów. Natomiast łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 pasażerów. Dodał, że Polscy obywatele, którzy mają wrócić do kraju specjalnym lotem medycznym, bezpiecznie przekroczyli granicę emiracko-omańską i są już w Omanie. Powrót pierwszej grupy Polaków ewakuowanych wojskowym transportem z Bliskiego Wschodu ma mieć miejsce koło północy, a ok. godz. 13 wojskowy samolot w Omanie miał zabrać na pokład ponad 100 osób.

Czytaj też: LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów

Ewakuacja ze wsparciem wojska

W użyciu są dwa samoloty Boeing 737, a w dyspozycji dwa samoloty transportowe Herkules; każdy, kto będzie potrzebował wsparcia będzie mógł liczyć na wsparcie wojska polskiego - tak o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu w związku z atakiem Izraela i USA na Iran mówił w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Premier Donald Tusk w środę ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump w Białym Domu
Irańska blokada to problem dla Trumpa. "Przegra wybory z kretesem"
TVN24
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
"Przerażające". Wyruszyli w rejsy na wycieczkowcach, utknęli w Zatoce Perskiej
TVN24
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
Ze świata

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.

We Frankfurcie nad Menem wylądował w czwartek rano pierwszy samolot ewakuacyjny zorganizowany przez rząd Niemiec z objętego konfliktem Bliskiego Wschodu. Loty ewakuacyjne organizują również USA i inne państwa europejskie, w tym Francja, Hiszpania i Polska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PLL LOTsamolotyBliski Wschód
Zobacz także:
Viktor Orban wysłał oddział antyterrorystów do Bośni i Hercegowiny
Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"
Ze świata
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Ze świata
Zegar Parowy Gaston - Vancouver (New Columbia)
Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"
Ze świata
Adam Glapiński
Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia
Z kraju
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Prezes NBP o głównym ryzyku. "To podbije ceny"
Z kraju
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
Pieniądze
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
Z kraju
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
Ze świata
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
Tech
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
Z kraju
cena diesla na stacji w Nowym Targu
Ósemka z przodu na paragonie. "Ceny są szokujące"
Z kraju
Tankowiec LNG
Obawy rosną, a ceny razem z nimi
Rynki
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
Turystyka
Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"
Rynki
Polska nie ma możliwości udzielenia dzieciom z ukraińskiej pieczy zastępczej tego samego poziomu ochrony i wsparcia, co dzieciom polskim
Od dziś nowe zasady wsparcia dla Ukraińców w Polsce
Prawo
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu. Cały kraj pogrążony w ciemności
Ze świata
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
Z kraju
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
Sam Altman
OpenAI po porozumieniu z Pentagonem. Teraz możliwa umowa z NATO
Najnowsze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"
Z kraju
pap_20260302_1OG
Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"
Maja Piotrowska
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tyle wyniesie inflacja. Nowa prognoza NBP
Z kraju
Loty samolotem
Opóźniony lot? Zapadł ważny wyrok dla pasażerów
Turystyka
shutterstock_2464301117
Turyści odzyskają pieniądze. Od czwartku można składać wnioski
Turystyka
Wizz Air należy do wiodących niskokosztowych linii w Europie środowo-wschodniej
Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej
Ze świata
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Nowe cła Trumpa. Zapadła decyzja w sprawie podwyżki
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Kolejny kraj chce ograniczyć social media dla dzieci
Tech
RPP stopy procentowe
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica