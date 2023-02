PKP Intercity ogłasza nowy rozkład jazdy

PKP Intercity ogłosiło, że od 12 marca 2023 roku wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy, które będą obowiązywać do 10 czerwca. Spółka wprowadza korektę z powodu prac inwestycyjnych na Warszawskim Węźle Kolejowym. Nowy rozkład ma zapewnić optymalne kursowanie pociągów PKP Intercity.

W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2022/2023 przewidziano pięć korekt, których celem jest dostosowanie kursowania pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. Od 12 marca w życie wejdzie druga z takich korekt.

PKP Intercity wprowadza metastacje

W celu ułatwienia wyszukiwania połączeń, PKP Intercity wprowadza do swojej aplikacji oraz w systemie internetowej sprzedaży biletów funkcję metastacji. Jest ona dużym udogodnieniem dla podróżnych, bowiem dzięki niej w wyszukiwarce nie trzeba wpisywać dokładnej nazwy stacji. Wystarczy wpisać wyłącznie nazwę miejsca, w którym rozpoczyna i kończy się podróż, a system pokaże wszystkie połączenia dostępne z danego miasta czy miejscowości.

W praktyce oznacza to, że jadący z Warszawy do Krakowa podróżny nie musi wpisywać w wyszukiwarce "Warszawa Centralna", a wystarczy że wpisze frazę "Warszawa".

System pokaże wszystkie pociągi odjeżdżające z różnych stacji w stolicy. Podobnie jest z celem podróży – zamiast wpisywać "Kraków Główny" wystarczy wpisać "Kraków", a system pokaże pociągi zatrzymujące się na różnych stacjach w stolicy Małopolski.

PKP Intercity twierdzi, że nowa funkcjonalność zapewni pasażerom bardziej elastyczne planowanie podróży oraz szybsze i wygodniejsze sprawdzenie dostępnych połączeń dla wybranych miast.

Modernizacja tras. Nowe postoje w Warszawie

Od 12 marca 2023 wybrane pociągi PKP Intercity pojadą warszawską linią obwodową (linia nr 20), zatrzymując się na stacji Warszawa Młynów. Dzięki postojowi na tej stacji pasażerowie zyskają możliwość przesiadki do linii metra M2, co umożliwi im szybki dojazd do Centrum, a także na prawobrzeżną część Warszawy.

Przewidziany został także postój przy peronie nr 9 Warszawy Zachodniej, który ułatwi przesiadkę na inne pociągi kursujące przez Warszawę Zachodnią w obu kierunkach. Aby ułatwić poruszanie się po dworcu uruchomione zostanie dodatkowe zejście z kładki, co umożliwi dojście do peronów bez konieczności schodzenia do tunelu.

PKP Intercity apeluje o dokładne sprawdzanie połączeń do/z Warszawy. Obowiązujący od 12 marca rozkład jazdy uwzględnia bowiem zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego.

W ich następstwie podczas trwania zastępczego rozkładu jazdy ponad 110 pociągów zostanie skierowanych przez stację Warszawa Gdańska, która została przygotowana do przyjęcia większej liczby pasażerów. To nie jedyne zmiany. Część pociągów będzie kursowała w skróconej relacji do i z Warszawy Centralnej lub Warszawy Wschodniej.

Zmiany na Pomorzu

Od 12 marca uruchomiony zostanie pociąg EIP, który połączy Katowice z Trójmiastem, zatrzymując się po drodze w Sosnowcu, Warszawie i Malborku. Ze stolicy województwa śląskiego pociąg wyjedzie o godzinie 18:02, żeby o 20:53 dotrzeć do Warszawy i ruszyć w dalszą drogę. Do stacji docelowej, czyli Gdyni Głównej, dotrze o 23:51.

Będzie to czternaste połączenie, które skomunikuje Warszawę z Trójmiastem. Dodatkowo mieszkańcy Pomorza zyskają od 15 maja nowe połączenie do Bielska-Białej przez Warszawę w postaci szybkiego Pendolino.

Dodatkowe połączenia Krakowa z resztą kraju

Warszawę z Krakowem połączy dodatkowo pociąg IC Kinga, który zostanie uruchomiony od maja bieżącego roku i uzupełni siatkę połączeń, zapewniając cykliczność kursowania pociągów na tej trasie. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się między innymi w Radomiu i Kielcach. Z Warszawy pociąg wyjedzie ok. godz. 10:30, z kolei powrót do stolicy został zaplanowany ok. godz. 17:50.

Połączenie będzie obsługiwane elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT, na pokładzie którego będzie klimatyzacja i udogodnienie dla podróżnych z niepełnosprawnościami, rowerzystów czy rodzin dziećmi. Także od maja krakowianie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, a to dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Kazimierz kursującemu z i do Łodzi Fabrycznej.

Przywrócony ruch kolejowy przez Zbąszynek

W korekcie rozkładu jazdy został uwzględniony również koniec prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 358. W konsekwencji, na odcinku Poznań – Zielona Góra – Poznań, przywrócony zostanie ruch pociągów, a połączenie pomiędzy miastami będzie funkcjonowało bez zastępczej komunikacji autobusowej. Zakończenie prac inwestycyjnych znacząco poprawi komfort podróży oraz całkowity czas przejazdu na tym odcinku.

Zmiana tras

W związku z naprawą mostu w Grudziądzu skład TLK Flisak relacji Katowice – Gdynia Główna – Katowice pojedzie trasą okrężną przez Iławę Główną. Do pomijanych stacji: Sztum, Kwidzyn i Grudziądz podróżnych dowiozą autobusy komunikacji zastępczej.

Mieszkańcy Dębicy, Rzeszowa i Strzyżowa nad Wisłokiem zyskają możliwość dojazdu między innymi do Krakowa, Tarnowa, Sanoka czy Zagórza dzięki skierowaniu przez te miasta składów TLK Bieszczady i TLK Wetlina.

Z powodu naprawy linii kolejowej nr 38 od 4 maja zamknięty zostaje odcinek Giżycko – Sterławki Wielkie. W związku z pracami IC Mamry pojedzie w relacji skróconej do Olsztyna Głównego, a odwołany zostanie pociąg IC Niegocin.

W terminie 13 – 17 marca oraz 29 maja – 7 czerwca pociągi TLK Karpaty relacji Zakopane – Gdynia Główna – Zakopane oraz IC Warmia relacji Olsztyn Główny – Kraków Główny pojadą trasą okrężną przez Zawiercie, Dąbrowę Górnicza i Trzebinę.

Wsparcie zastępczej komunikacji autobusowej

W związku z pierwszym etapem modernizacji tunelu na linii nr 274 na odcinku Janowice Wielkie – Wojanów w terminie 12 marca – 12 kwietnia uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi IC Śnieżka (na odc. Janowice Wielkie – Szklarska Poręba Górna – Janowice Wielkie) oraz dla pozostałych pociągów kończących lub rozpoczynających bieg w Jeleniej Górze (na odc. Janowice Wielkie – Jelenia Góra – Janowice Wielkie):

IC Karkonosze relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra – Warszawa Wsch.; IC Pomorzanin relacji Gdynia Gł. – Jelenia Góra – Gdynia Gł.; TLK Sudety relacji Kraków Gł. – Jelenia Góra – Kraków Gł.; TLK Orzeszkowa relacji Warszawa Wsch. – Jelenia Góra – Warszawa Wsch.; IC Mehoffer relacji (Przemyśl Gł.) Wrocław Gł. – Jelenia Góra – Wrocław Gł. (Przemyśl Gł.). Od 8 maja br. zastępcza komunikacja autobusowa będzie kursowała na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz. W okresie funkcjonowania zmiany na wspominanym odcinku zostanie wstrzymany ruch pociągów IC Witos oraz IC San.

Autor:JW/ams

Źródło: TVN24 Biznes