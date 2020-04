Utrudnienia dla klientów dziewięciu banków. Oto lista

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają klientów dziewięciu banków.

PKO BP

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi w nocy z piątku na sobotę od godziny 1.00 do godziny 2.00 nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO".

ING Bank Śląski

W nocy z poniedziałku na wtorek, w godzinach 0.00-1.00, zaplanowano prace serwisowe, które czasowo ograniczą dostęp do wybranych usług. Jak czytamy w komunikacie, w tym czasie klienci nie będą mieli dostępu do: systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej, modułu kart w aplikacji ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych, płatności internetowych za pomocą Płać z ING, wypłat z bankomatów.

Nie będzie również można aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty Visa zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej.

BNP Paribas

W niedzielę od godziny 22.00 do godziny 23.30 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Serwis będzie niedostępny także w środę od godziny 22.00 do do godziny 0.30 w czwartek.