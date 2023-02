Kto będzie musiał dopłacić podatek? Przykłady i kwoty

Dopłata podatku. Kogo dotyczy?

Resort finansów wyjaśnia, że dopłaty podatku to efekt za małych zaliczek, które pobrano w ciągu roku na podatek w wyniku: - zamrożenia zaliczek na poziomie z 2021 r. (dotyczy to zarówno jednego źródła, jak i kilku źródeł przychodów), - stosowania niższej stawki podatkowej (17/12 proc.) w przypadku kilku źródeł przychodów, do których w wyniku kumulacji w zeznaniu ma zastosowanie 32 proc. stawka podatku, - stosowania preferencji podatkowych w zaliczkach, których w całości nie może zastosować w zeznaniu (np. 50 proc. kosztów lub ulgi dla młodych – w części wykraczającej poza limit kwotowy).