Ostatnie dni na złożenie PIT. Wszystko, co musisz wiedzieć

Na rozliczenie się z fiskusem zostało już tylko kilka dni. W tym roku zeznania podatkowe możemy wyjątkowo składać później niż zazwyczaj. O czym należy pamiętać, wypełniając PIT? Wyjaśniamy.

"Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, w tym roku dajemy więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych. Choć standardowy termin minął 30 kwietnia, w tym roku można złożyć PIT do 1 czerwca (31 maja 2020 r. to niedziela, dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) bez żadnych konsekwencji (brak odsetek za zwłokę). Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39" - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Usługa Twój e-PIT po 30 kwietnia

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT zostało automatycznie zaakceptowane zeznanie podatkowe (jeśli wcześniej nie zostało złożone samodzielnie). Gdyby okazało się, że automatycznie zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to nadal zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie wypełniają i przesyłają zeznanie do urzędu skarbowego.

Po 30 kwietnia nadal można skorzystać z usługi i do 1 czerwca, poprzez opcję korekty deklaracji, która została automatycznie zaakceptowana, złożyć swój PIT. Składając korektę można w deklaracji zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje m.in. dane dot. ulg czy OPP, której przekazujemy 1 proc. podatku.

Niedopłata i zwrot nadpłaty w usłudze Twój e-PIT

Jeśli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji jest 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki. Warto również samemu sprawdzić czy z deklaracji automatycznie zaakceptowanej w usłudze Twój e-PIT nie wynika kwota podatku do zapłaty, a jeżeli tak wpłacić ją do 1 czerwca. To ostatni moment na rozliczenie PIT bez konieczności zapłaty odsetek.

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian. Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące.

Aplikacja e-Deklaracje po 30 kwietnia

Aplikacja e-Deklaracje również umożliwia złożenie zeznania PIT po 30 kwietnia. Są tam formularze dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, a także oświadczenie PIT-OP, za pomocą którego można przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznemu (OPP). Można złożyć zeznanie, jak i korektę. Należy pamiętać, że jeżeli wcześniej złożyliśmy PIT albo zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, to kolejna deklaracja jest korektą.

PIT-OP również do 1 czerwca

Dzięki oświadczeniu PIT-OP możemy przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Może to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub papierowo, składając oświadczenie do specjalnych urn zlokalizowanych we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.

Jednym z rozwiązań wprowadzonych tak zwaną tarczą antykryzysową jest wydłużenie terminu na przekazanie OPP 1 proc. podatku. W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca oraz 30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1 proc. na rzecz wybranej OPP.

Osoby, które chcą przekazać 1 proc. zaznaczają to w zeznaniu. Jeżeli nie składają zeznania (emeryci/renciści) wówczas mogą skorzystać z oświadczenia PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Deklaracje papierowe po 30 kwietnia

Deklaracja złożona w formie papierowej będzie obsłużona przez urząd skarbowy i będzie wywoływała skutek prawny jako ważniejsze rozliczenie podatkowe niż to zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, ponieważ będzie zawierała informacje posiadane przez rozliczającego się.

Istotne jest, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.

Tymczasowy profil zaufany

Tymczasowy profil zaufany to rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji, ważne 3 miesiące. Różni się od standardowego PZ tym, że można go założyć bez konta w odpowiednim banku. Nie ma też konieczności potwierdzania profilu zaufanego w wyznaczonych punktach.

Mikrorachunek podatkowy

Ministerstwo przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. PIT (podobnie jak CIT i VAT) płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Swój numer mikrorachunku możemy sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Osoby korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wyjdzie kwota do zapłaty, będą miały automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online bezpośrednio w usłudze.

