PiS obiecuje 18-latkom darmowe kursy na prawo jazdy. "Brawo i samochód do tego"

- Jest to zapisane w programie i będzie zrealizowane. Młodzi ludzie w szkołach średnich, którzy ukończą osiemnaście lat, będą mieć darmowy kurs prawa jazdy. Wszyscy, którzy będą chcieli, a to jest ogromna pomoc - powiedziała Elżbieta Witek, czym wywołała okrzyk zadowolenia na sali.

Pomysł wywołał wiele komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników zastanawia się - kto za to zapłaci i ile taki program będzie kosztował. "Kolejne obietnice za pieniądze podatników", "Po zdanym egzaminie darmowa Izera", "Brawo i samochód do tego" - czytamy pod filmikiem z wypowiedzią Witek w serwisie TikTok.

"To wyrzucanie po raz kolejny pieniędzy w błoto"

- Kurs na samochód osobowy, na kategorie B kosztuje od trzech do czterech tysięcy złotych, w zależności od miasta. Jeśli popatrzmy na program 500 plus, który działa już prawie przez osiem lat, to to oznacza, że każdy rodzic dostał około 42 tysiące złotych na swoje dziecko. To może spokojnie z tego zapłacić trzy tysiące za kurs prawa jazdy. Dlatego pomysł jest dla mnie niezrozumiały, bo to wyrzucanie po raz kolejny pieniędzy w błoto - stwierdził.