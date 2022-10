Piotr Woźniak o fuzji Orlenu i PGNiG. "W dużym zagrożeniu jest bezpieczeństwo energetyczne Polski"

Kumulowanie ryzyk

- Najważniejszą konsekwencją i najtrudniejszą do zniesienia jest to, że tutaj w dużym zagrożeniu jest bezpieczeństwo energetyczne Polski - ocenił.

"Rosja rozgrywa te swoje atuty bardzo twardo i umiejętnie"

Piotr Woźniak dodał, że "do tej pory mieliśmy model taki, że większość gazu i ropy naftowej kupowaliśmy z jednego źródła, i to z Rosji . Rosja rozgrywa te swoje atuty bardzo twardo i umiejętnie".

- Jeżeli będzie za pomocą atutów, które ma w sprawie gazu, rozgrywała sprawy dostaw ropy, albo odwrotnie, to mamy do czynienia ze spotęgowaniem bardzo dużego zagrożenia, zarówno jeśli chodzi o rynek ropy, jak i gazu - zaznaczył.

O europejskim konsorcjum: "wjazd lokomotywy do sypialni"

- Nie pochwalam tego pomysłu - skomentował gość "Faktów po Faktach". Wyjaśnił, że "przede wszystkim wkroczenie takiego molocha, tak silnego partnera, giganta, to jest jak wjazd lokomotywy do sypialni. On będzie mieć nieprawdopodobną siłę rynkową i w oczywisty sposób będzie konkurować ze wszystkimi innymi graczami na rynku, również europejskimi".

- Czyli jeżeli do zawodów, do zakupu gazu, gdziekolwiek to będzie na świecie w Nigerii, w Tunezji, w Algierii, bez Rosji, bo Rosja nie wchodzi w rachubę, to staną naprzeciwko siebie jakakolwiek największa firma w Europie i taki service provider, który będzie mieć za sobą siłę finansową całej Unii Europejskiej, to ten jego konkurent nie ma najmniejszych szans - wytłumaczył.